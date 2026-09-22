“Por un tema de exposición”: Ludmila Ksenofontova asegura que Carlos “Kaoto” Águila la utilizó

Ludmila Ksenofontova aseguró que Carlos “Kaoto” Águila la utilizó durante su participación en “¿Volverías con tu Ex? 2”. La patinadora rusa entregó su versión sobre la relación que ambos mantuvieron tras conocerse en el reality.

La deportista conversó sobre el tema en el programa “Juzgamos y Nos Funamos”. Allí respondió directamente sobre las intenciones que habría tenido el joven al acercarse a ella, recogió La Hora.

Cabe recordar que Ksenofontova y “Kaoto” comenzaron una relación durante el encierro del reality de Mega. Esto ocurrió después de que la patinadora terminara su relación con Álvaro Ballero.

La diferencia de edad también llamó la atención de los seguidores. “Kaoto” es 15 años menor que Ksenofontova.

Tras el término del programa, ambos fueron vistos juntos en distintas oportunidades. Incluso, hace algunos meses, fueron fotografiados mientras comían en un restaurante.

“Yo creo que sí. Todo el rato”

Durante la entrevista, Danilo 21 le preguntó directamente a Ksenofontova si consideraba que “Kaoto” la había utilizado.

“¿Crees que Kaoto te utilizó?”, le preguntó el comunicador.

“Yo creo que sí. Todo el rato”, respondió la patinadora.

Ksenofontova explicó que, a su juicio, el acercamiento del ingeniero informático habría estado relacionado con la exposición que podía obtener al vincularse con ella.

“No sé si me utilizó, pero yo siento que él sabía que conmigo podía… De eso estoy 100% segura, que él se acercó a mí por un tema de exposición”, afirmó.

La deportista aseguró que en ese momento desconocía el nivel de exposición que tenía fuera del programa.

“Lo que pasa es que yo no sabía que tenía esta exposición afuera”, agregó.

Ksenofontova apuntó a las competencias

La patinadora también sostuvo que la cercanía con ella podría haberle servido a “Kaoto” en otros ámbitos.

“Claramente, él sabía que acercarse a mí le podía servir en todo, lo mismo en competencias, por ejemplo”, concluyó.

De esta manera, Ksenofontova entregó su propia interpretación sobre las motivaciones que habría tenido “Kaoto” al iniciar la relación.

Hasta ahora, las declaraciones corresponden a la versión de la patinadora sobre lo ocurrido durante y después de su participación en el reality.