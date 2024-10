Daza sobre proyecto de reforma a las isapres: “Hay una mirada más bien política que técnica”

La exsubsecretaria de Salud y hoy directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, analizó la propuesta de reforma a las isapres y el bajo presupuesto asignado a los hospitales.



A través de la Cámara de Diputados, el Gobierno ingresó un proyecto que reforma el sistema privado de salud, que tiene por objetivo eliminar las preexistencias y la tabla de factores de las aseguradoras y reemplazar todo por una tarifa igualitaria para los afiliados.



En diálogo con Radio Infinita, Paula Daza afirmó que el problema es que el proyecto haya ingresado a través de la Cámara de Diputados y que eso genera la pregunta sobre “cuál es la voluntad política del Gobierno de avanzar en este tema”.



De acuerdo con esto, explicó que “para terminar con las preexistencias se requiere la sostenibilidad del sistema financiero, porque hay personas que están enfermas y que requieren atenderse. Para poder darle atención a esas personas debe existir un modelo de solidaridad que es lo que se ha llamado ‘compensación de riesgo’”.



“Compensar a las personas enfermas para que las personas sanas las financien ha sido estudiado por los comités técnicos, pero no fue tomado por Ejecutivo y está planteando un modelo de reaseguramiento, que probablemente para que ocurra todas las isapres deberían mancomunar el fondo y asegurarse un mismo seguro, y tampoco sabremos si habría mercado”, explicó.



“No entendemos cuál es el anhelo por parte del Gobierno, a mí parecer aquí hay una mirada más bien política que técnica. No se está pensando en las personas que hoy requieren que el sistema se mantenga”, afirmó.



“¿Por qué entró por la Cámara de Diputados? (el proyecto). El Ejecutivo no ha respondido a esta pregunta. Esto, tal como entró y por donde entró, la posibilidad que avance una reforma en la salud es prácticamente nula”, aseguró Daza.



POCO PRESUPUESTO PARA LOS HOSPITALES



La exsubsecretaria también analizó el bajo presupuesto asignado a los hospitales públicos y el paro de los funcionarios del Hospital Van Buren en Valparaíso. “Hay un problema estructural, pero pese aquello no pueden los hospitales quedarse sin insumos”.



“Si los hospitales públicos tuvieran la capacidad de responder a los 16 millones de personas probablemente la situación de las isapres sería distinta”, indicó.



“Hoy la situación es crítica, las personas están sufriendo y no tenemos la posibilidad de hacer reformas a corto plazo. La situación financiera del Van Buren es parte de muchos hospitales que hoy están sufriendo lo mismo”, concluyó Paula Daza.