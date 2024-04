Decretan prisión preventiva para los tres sospechosos del asesinato del carabinero Emanuel Sánchez

El 6° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este domingo la prisión preventiva para los tres imputados por la muerte del mayor, Emanuel Sánchez Soto, 27 años, ocurrido la noche del miércoles pasado, en la comuna de Quinta Normal.



El fiscal Felipe Olivari señaló en su exposición que el mayor Sánchez jamás tuvo intención de iniciar un tiroteo y siempre, en al menos tres ocasiones, se identificó como funcionario policial. En el momento que quedó frente a frente con el vehículo donde se desplazaban los antisociales, se inició el intercambio de disparos.



Sánchez logró abatir al conductor del vehículo Honda Accord, pero recibió de vuelta de parte de los otros delincuentes al menos 14 disparos que le provocaron la muerte en el lugar.



“En cuanto a la necesidad de cautela, de más está decir que es un delito gravísimo, no es grave, sino que es gravísimo el delito por el cual están siendo formalizados los imputados y por el cual se está solicitando su prisión preventiva”, dijo Olivari.



También el fiscal expresó que “la letra C es muy clara al respecto para determinar cuándo existe un peligro para la seguridad de la sociedad y si especialmente el tribunal debe considerar alguna de aquellas situaciones o alguna hipótesis que ahí plantea, bastaría con una de esas que se dé para que el tribunal pueda estimar que es peligroso para la seguridad de la sociedad, como, por ejemplo, la gravedad del delito”.



“En este caso, como dije, es gravísimo porque siempre es juicio que, si un funcionario policial se encontrara de civil, al identificarse como funcionario policial, como carabinero, estaba en acto de servicio. Por lo tanto, el tipo penal que ha calificado el Ministerio Público, los hechos de la formalización son coincidentes con lo que también estima el tribunal en este caso”, agregó el persecutor.



“Así las cosas, unido a eso, a la pluralidad de sujetos, forma y circunstancia de comisión, la manera abrupta y desprevenida, y sin ningún temor y sin ni siquiera un previo aviso, proceden a efectuar disparos totalmente encubiertos al interior del vehículo, dan cuenta que son peligrosos para la seguridad social, los tres imputados. Así que, por ahora, se decreta de los tres imputados el ingreso en prisión preventiva por las razones ya señaladas”, agregó.



Los antisociales formalizados son Yolvi González, Wuilberth Olivares y Josué Ramírez. Solo uno de los tres detenidos, Yolvi González, declaró ante la fiscalía con posterioridad al crimen. El ciudadano venezolano explicó que ingresó a Chile por un paso no habilitado por Tacna y que llegó a vivir en Pudahuel, donde ya estaba su madre.



También en el contexto de la investigación, el OS9 de Carabineros, a cargo de la investigación, calificó como “de alta peligrosidad” al quinto involucrado en el homicidio de Emanuel Sánchez.



Se trata de Dayonis Junior Orozco Castillo, de nacionalidad venezolana, quien cuenta con RUT colombiano y chileno, de 1,74 de estatura, de contextura gruesa, considerado de “alta peligrosidad” por la policía uniformada.



El 6° Juzgado de Garantía de Santiago estableció un plazo de investigación de 180 días.