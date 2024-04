Exchica “Mekano” fue operada de urgencia luego de fallido tratamiento estético: “Lloraba de dolor”

La recordada exchica “Mekano”, Ruth Gamarra, sorprendió recientemente tras entregar detalles sobre una operación de urgencia a la que tuvo que someterse en Paraguay, a raíz de una fallida intervención estética.

En una conversación con LUN, Gamarra profundizó en torno al complejo momento que atravesó, y comentó que “no puedo caminar hace dos meses por culpa de esta lesión. Esto es resultado de un procedimiento”.

“Me iba a achicar las pechugas en 2021 y no lo hicieron porque tenía unos quistes (…) como tenía todo pagado, le dije al médico, de estúpida porque me arrepiento, que me pusiera grasa en los glúteos”, señaló.

Sin embargo, su cuerpo rechazó la grasa, y mencionó que “lo peor es que me vengo a enterar, gracias a otro cirujano conocido mío en Paraguay, que en vez de ponerme la grasa sobre ésta, lo hicieron sobre el músculo. Eso es peligroso, puede llegar a matarte. Mi cirujano me preguntó cómo estaba viva”.

“Por culpa de todo ese procedimiento (cirugía de glúteos) descubrí que tenía necrosis en las dos cabezas de mis femorales”, añadió, y relató que producto de todo esto, tuvo que pausar sus proyectos y viajar a su país natal para operarse.

“En el lado izquierdo, tengo todavía partes blancas. El lado derecho está en etapa tres, es decir, ya no llegaba sangre a mi cabeza femoral. Hace dos meses que estoy cojeando. Lloraba del dolor en Chile. (…) Me pusieron un implante de células madre en la cadera derecha”, explicó.

Por otra parte, manifestó que “se me va a pasar el dolor. Sufrí tanto, tanto. Tengo tanta resistencia al dolor, que recién hace dos meses me di cuenta que tenía necrosis”.