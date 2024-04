Neme cuestiona a Cristián Campos por comentada entrevista: “Da unas declaraciones muy extrañas”

Diferentes reacciones provocó la extensa entrevista de Cristián Campos a La Tercera, conversación en la que el actor abordó la acusación de Raffaella di Girolamo, quien se querelló en su contra por presunto abuso sexual.

El animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, en un live de Instagram con la tarotista Latife Soto, analizó y cuestionó los dichos de Campos en la entrevista.

“Hay pasajes de la entrevista que son bien curiosos, yo debo reconocerlo. Pero Campos da unas declaraciones muy extrañas, y tiene algunas respuestas que son particulares”, señaló el periodista, según consignó TiempoX.

En la misma línea, expresó que “por ejemplo, le preguntan por la posición de sus hijos biológicos, apoyar el comunicado de la familia Di Girolamo y dice bueno es que mis hijos son de una generación que cree en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que abraza discursos feministas, como que dice que los hijos toman distancia de él por una razón ideológica”.

“Y si yo tomo distancia de mi padre por una razón de ese tipo, es porque creo que mi papá tiene una cuota de responsabilidad, no va a ser porque yo creo en el cometa Halley. Es como rara la explicación que da”, añadió.

Asimismo, planteó que “entonces no po, las cosas no funcionan así es muy raro. Además, sus hijos no son niños ni adolescentes, son hombres, ellos tomaron una decisión, me imagino, fundada”.

Posteriormente, Neme habló sobre el momento en que Campos asegura que se enteró hace 14 años de la acusación, y manifestó que “lo que no me cuadra, es que si usted supo en 2010 a través de un llamado de su hijastra que lo iban a acusar, cómo se quedó callado 14 años”.

“Puede ser que Cristián Campos esté diciendo la verdad, lo que estoy diciendo es por qué guardar durante 14 años, arrastrar un calvario sin decirle a nadie. Es súper cruel para sí mismo también. Ahora, todos actuamos distintos y yo no estoy diciendo que es culpable o inocente, yo solo digo lo que me pareció la entrevista y esas dos partes, donde dice que él sabía de esto porque ella lo venía amenazando hace 15 años”, reflexionó.

Por último, concluyó diciendo que “pero fíjate que la mamá de la víctima se entera el 2020. Yo sé que muchas veces hay vergüenza, pero si me acusan de algo así les digo que conversemos. Pero ese desfase de tiempo me parece extraño, entiendo que la víctima pueda extender este silencio porque la víctima es víctima. Pero no hablar 14 años después cuando ya se judicializa el tema”.