Defensa de Valdivia tras regreso a prisión: “No estamos conformes”

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió este jueves, en fallo unánime, revocar el arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia y devolver la prisión preventiva para el exfutbolista de Colo Colo y Palmeiras, imputado por dos casos de violación.



Frente al dictamen del tribunal de alzada, la defensora de Valdivia, Paula Vial, manifestó su descontento y adelantó que evaluarán posibles acciones legales a seguir.



“Desde luego no estamos conformes. Vamos ahora a revisar bien qué es lo que podemos hacer. Creemos que la resolución del Juzgado de Garantía, que tuvo la oportunidad de conocer directamente los antecedentes, es la que realmente da cuenta de cómo ha sido la dinámica de los hechos. Así que vamos con prudencia”, dijo Vial.



Según la profesional, en la resolución pesó que considera a su representado un peligro para la seguridad de la sociedad el que “la reformalización incorporaba el segundo hecho, que la Corte no lo había conocido en primera instancia”.



La vocera de la Fiscalía Regional Metropolitana oriente, Pamela Valdés, valoró la decisión del tribunal. “Se cumple con todo lo que nosotros habíamos solicitado. Nosotros en audiencia de 19 de noviembre, reformalizamos al imputado por un nuevo hecho, una nueva víctima, en donde le señalamos al tribunal que el modo operandi era el mismo”.



“En este caso había muchas similitudes con las víctimas y efectivamente la causal era la de incapacidad para oponerse, en este caso, de las víctimas, ya que no estaban con todos sus sentidos porque habían consumido alcohol”, cerró la vocera.