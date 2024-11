Jorge Valdivia vuelve a prisión preventiva: Corte de Apelaciones de Santiago modificó cautelar

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar este jueves el arresto domiciliario del exfutbolista, Jorge Valdivia, imputado por dos delitos de violación, y decretó prisión preventiva.



La decisión se basó, entre otros fundamentos, en que el exfutbolista representa un peligro para la seguridad de la sociedad y, según la vocera de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, “el relato de las víctimas es contundente”.

Valdivia regresará a la cárcel de Rancagua.



De acuerdo con la versión de Carabineros, la madrugada del 21 de noviembre pasado, el exjugador de Colo Colo y Palmeiras incumplió la medida, pues no recibió al personal que fue a realizar el control hasta su domicilio. El propio imputado justificó su proceder, asegurando que no escuchó el timbre mientras dormía en su domicilio.



Su abogada, Paula Vial, se refirió al hecho, explicando que “han ido todos los días, lo que nunca había visto en otra causa. Es una posibilidad, no es que sea irregular que Carabineros vaya todos los días a fiscalizar si se cumple o no se cumple una medida cautelar, pero nunca había visto ese nivel de eficiencia”.



“Llevaba muchísimo tiempo sin dormir. Se durmió profundamente, fueron a las 4:30 de la mañana, y desafortunadamente estaba solo, no escuchó el timbre y no salió a abrir. Al día siguiente presentamos un escrito”, añadió Vial.



El caso se hizo público el 21 de octubre pasado, tras revelarse que Valdivia era investigado por el Ministerio Público tras ser denunciado por una mujer, tras un encuentro con una tatuadora, ocurrido un día antes.



En esa ocasión, Valdivia defendió su inocencia, afirmando que mantuvo una relación consensuada, mientras que la segunda denuncia, presentada días después de la primera, alega un abuso ocurrido el 18 de octubre.



Después de conocerse ambas denuncias, el exfutbolista estuvo en prisión preventiva por la primera denuncia y pasó 13 días en la cárcel de Rancagua. Su nueva abogada, Paula Vial, logró que la Corte de Apelaciones de Santiago cambiara su reclusión por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.