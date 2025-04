Julio Iglesias aclara rumores sobre su salud por supuesto tumor que afecta su movilidad: “Me han matado mil veces…”

El cantante español, Julio Iglesias, alzó la voz y se pronunció luego de unos rumores surgidos en los últimos días, que apuntaban a que estaría atravesando un delicado estado de salud, a raíz de un tumor benigno del tipo osteoblastoma en su columna vertebral.

La información fue dada a conocer por su amigo, el periodista Carlos Herrera, quien aseguró que la movilidad del artista se encontraba comprometida, e indicó que “de cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años”.

Bajo este contexto, después del revuelo que generaron sus dichos, el propio Iglesias rompió el silencio y aclaró que se encuentra en buen estado.

“Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre”, señaló en una entrevista con la revista Hola!.

A la vez, el cantante, de 81 años, manifestó que “a la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”.

En relación al diagnóstico de osteoblastoma en la columna vertebral, Iglesias confesó que le detectaron este problema hace 62 años. “De esa tumoración fui operado en 1963, y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge (Inglaterra)”, planteó.

Además, sobre los dichos de su amigo, expresó que “yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras”.

El intérprete de “Me Va, Me Va” comentó que actualmente está feliz con su mujer en las Bahamas, y contó entre risas que “acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón”.

También, detalló que “estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando”.