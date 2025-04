Timonel de RN no descarta participación de Parisi en primarias con Matthei

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, analizó el panorama presidencial en la oposición, pensando en las elecciones de noviembre próximo.



En diálogo con Radio Duna, Galilea insistió en la importancia que reviste que los partidos de oposición midan fuerzas en primarias.



Recordó que Evelyn Matthei (UDI) “ha dicho en todos los tonos que quiere hacer primarias y ha repetido los llamados a quienes no parecen tener ninguna disposición, como lo son José Antonio Kast y Johannes Kaiser”.



“Pero también a Ximena Rincón, a Rodolfo Carter y yo no descartaría tampoco a Franco Parisi. En fin, creo que es un ejercicio de unidad que es muy necesario hacer. Y, por lo tanto, ella no se va a restar a los esfuerzos que podamos hacer en este sentido”, señaló.



“Es un gesto de democracia, es un gesto de participación, es un gesto de unidad que no debiéramos desaprovechar. Así que mientras quede tiempo vamos a intentar generar las condiciones para que ello ocurra”, complementó.



Rodrigo Galilea tiene la seguridad que Evelyn Matthei es quien brinda mejores garantías para abordar los problemas que afectan al país. “Tengo el total convencimiento de que ella es la persona que tiene la experiencia, le da garantías de poder empezar a dar vuelta un destino que nos tiene como entrampados, nos tiene con problemas de migración sin resolver, con problemas de seguridad sin resolver”, finalizó.