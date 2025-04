Carla Ballero reacciona a acusación por supuesta deuda millonaria: “Se están metiendo en una cosa bien heavy”

Carla Ballero respondió este jueves luego de que saliera a la luz una polémica acusación en su contra, a raíz de una supuesta millonaria deuda que tendría por el arriendo de una propiedad.

El caso fue dado a conocer este miércoles por el programa “Que te lo digo”, donde detallaron que Carolina Ibáñez, expareja de Raúl Fergie, el padre de los hijos de Ballero, acusa a la panelista de “Sígueme” por una ocasión en la que accedió a ayudar a Carla y Fergie, mientras ellos enfrentaban una crisis económica.

En aquel entonces, de acuerdo al mencionado espacio televisivo, Raúl le pidió ayuda a Ibáñez para arrendar un departamento, en el cual pudieran vivir sus hijos junto a su madre. Lo anterior, ya que él y Ballero estaban en Dicom y no podían acceder a un arriendo.

Ibáñez aceptó, pero con la condición de que debían hacerse cargo de pagar los gastos comunes, servicios básicos, además del arriendo.

Sin embargo, Carolina asegura que eso jamás ocurrió, y en consecuencia, esto provocó una millonaria deuda a su nombre, la que logró repactar, reduciéndola a 45 millones de pesos.

LA RESPUESTA DE BALLERO

Bajo este contexto, desde el portal Página 7 se contactaron con Ballero para abordar el tema. No obstante, la ex “Morandé con compañía” optó por no referirse a la acusación.

“No tengo ningún comentario que hacer al respecto, ni ahora ni nunca”, manifestó al citado medio.

Por último, indicó que “la primera fuente, que soy yo, no tengo nada que comentar. Nunca voy a hablar de este tema, se están metiendo en una cosa bien heavy. No tengo absolutamente nada que decir al respecto, ni ahora ni nunca. Estoy en una clínica con mi hija”.