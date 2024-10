Defensa de Vivanco y solicitud para que declare Hermosilla: Puede aportar mucho

El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la ministra Ángela Vivanco, se refirió a la forma en que llevan a cabo sus descargos y mantuvo la idea respecto a que la suspendida ministra de la Corte Suprema ha sido previamente juzgada.



En conversación con Radio Pauta, Manríquez sostuvo que “una de las cosas más importantes que hemos reclamado en este procedimiento es la falta de acceso cabal a una situación equiparada y equidistante de quienes tienen que juzgar a la señora Vivanco”.



Y frente a estos hechos, han solicitado la inhabilitación de 62 diputados a la hora de votar la acusación constitucional.



“En primer lugar nos hemos encontrado con un cúmulo de opiniones anticipadas que ni siquiera conocían los hechos y menos habían leído nuestros descargos”, sostuvo.



“El reglamento de la Cámara de Diputados tiene una norma que dice expresamente que deben actuar en todo minuto con imparcialidad. Independientemente que la Cámara actúe como un simple trámite de admisibilidad y no como jurado como actúa el Senado”, explicó el abogado.



“Y en segundo término, ni siquiera se han leído los descargos. Y usted dice que ya tiene convicción para rechazar. Perdóneme, pero eso no resiste ningún análisis”, acotó.



“Entonces, la señora Vivanco primero tiene que ser juzgada, lo que no ocurrió, y en segundo término, incluso dentro de la excelentísima Corte, lo razonable habría sido que se abriera un expediente, como ha ocurrido en otros casos, con igualdad de derechos”, señaló.



Consultado por las críticas que ha recibido de parte de los legisladores, en particular de la diputada Carmen Hertz (PC), quienes lo acusaron de evidenciar “ignorancia supina”, Manríquez dijo que “quienes lamentablemente están en esa hipótesis son aquellos que no han leído su propio reglamento ni la Constitución”.



“Lo que me interesa es que cuando a alguien le están pasando la máquina del sistema, uno pueda hacer el equilibrio que la Constitución permite y se llama debido proceso, por eso creo que hay muchos que hablan de la Constitución y no han abierto siquiera la tapa”, ironizó.



“Yo creo tal como lo dijo la ministra Vivanco, es altamente probable que se siga actuando de esta manera y se confunda la política con el electoralismo, y en definitiva se haga un trabajo superficial, y las personas puedan estar tentadas a votar una admisibilidad sin siquiera leer la contestación”, sostuvo Manríquez sobre el destino de la acusación en la Cámara de Diputados.

HERMOSILLA



Sobre la solicitud para que Luis Hermosilla declare en el caso, Manríquez explicó que puede aportar mucho, ya que “es la persona que mandó el chat, o que mandó tal o cual mensaje, y pregúntele por qué lo envió, para qué lo envió, qué ocurrió de aquello, cuál es la consecuencia”.



Y agregó que “yo le digo que han sido descontextualizados y publicados por parte y en sentido contrario al cronológico. Hay unos que se refieren a determinadas acciones o conductas de la señora Vivanco antes de que ella fuera ministro y en segundo lugar otras de cuando era ministra. A eso le han dado una connotación”.



“De ellos se han publicado parcialidades, pero no el contexto, ni la cronología, ni lo que ocurrió antes o después. Pero, por eso es necesario que entre los emisores se aclare”, finalizó el abogado de defensor de Ángela Vivanco.