Defensor de Ávila responde a la Acusación Constitucional: “Se busca cortarle las manos”

El abogado Francisco Cox, defensor del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respondió a la diputada Francesca Muñoz y dijo que su exposición de respaldo al libelo “es cualquier cosa” menos una Acusación Constitucional



De esta manera, Cox inició su intervención en la Sala de la Cámara de Diputados donde se está resolviendo el fondo de la acusación contra Ávila, después de que el ministro rechazó deducir la cuestión previa. Tras la intervención de la diputada, fue el turno del abogado.



Según dijo Cox, “lo que se está haciendo con esta Acusación Constitucional es desvirtuar su verdadero sentido, lo que acaba de presentar la honorable diputada es un buen comienzo de una fiscalización, de una interpelación, pero es cualquier cosa menos una acusación”.



Añadió que la Constitución y la leyes “se rompen a machetazos” cuando se usan “para superar una discrepancia política, para superar un disenso político, cuando no está de acuerdo con la agenda de un partido o de un gobierno”.



“Cuando se quiere privar del proyecto de vida a una persona como el ministro de Educación, que ha hecho de su vocación, de su proyecto de vida, el trabajo en la educación pública”, añadió.



“De acogerse esta Acusación Constitucional, lo que se busca sería cortarle las manos, como se dice, que no pudiera ejercer su profesión en un establecimiento público por cinco años, eso es algo que afecta los derechos humanos”, agregó Cox.



Previamente, la diputada socialcristiana, una de las impulsoras del libelo, aseguró que los problemas de la educación en el país, iniciados con la pandemia, “se han venido acentuando con la mala gestión del ministro para enfrentar esta crisis en materia educacional que se relacionan además con obligaciones legales que el ministro ha dejado de cumplir”.



Francesca Muñoz también aseveró que “se ha evidenciado una excesiva priorización por parte del ministro en distintas materias relacionadas con las sexualidad en el ámbito educacional”, y que para ello ha apliacado “distintos mecanismos ministeriales, infringiendo gravemente derechos fundamnetales”.



Asimismo, lo acusó de impulsar una cosmovisión de la sexualidad que “no es compartida por la totalidad de los estudiantes y sus apoderados”, junto con culparlo de no respetar el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.



Tras la exposición del abogado Cox se abrirá debate y se procederá a la votación de la acusación durante la tarde de este miércoles.