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Delcy Rodríguez anunció en la ONU elecciones en Venezuela y transición democrática

La presidenta encargada indicó que Venezuela debe adentrarse en una etapa diferente, basada en la verdad, la justicia y la capacidad de sus ciudadanos para afrontar sus diferencias mediante el diálogo. Una “nueva era política”, en definitiva, marcada por la “capacidad de mirar hacia adelante juntos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Delcy Rodríguez anunció en la ONU elecciones en Venezuela y transición democrática

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas una nueva etapa en su país. Centrada en la reconstrucción nacional, la transición democrática con elecciones y la búsqueda de un acuerdo con los distintos sectores políticos.

Rodríguez indicó que Venezuela debe adentrarse en una etapa diferente, basada en la verdad, la justicia y la capacidad de sus ciudadanos para afrontar sus diferencias mediante el diálogo. Una “nueva era política”, en definitiva, marcada por la “capacidad de mirar hacia adelante juntos”.

Anunció el inicio de un proceso de transición democrática que, según explicó, pretende garantizar el retorno del país a una institucionalidad más libre, próspera y pacífica. Definió como un proceso “institucional y verificable”. Aseguró que el cambio no se limitará únicamente al ámbito político.

“Es un proceso de cambio político, económico y espiritual y un momento de reformas estructurales para asegurar el regreso de Venezuela, el regreso de nuestra nación y de nuestros pueblos”, indicó.

“La democracia no es mediada por la existencia de las elecciones”

La celebración de elecciones ocupó otro de los momentos centrales de la intervención, que reivindicó que el proceso político debe garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas del país. Y proyectó que la democracia no puede reducirse únicamente a la celebración de comicios.

“La democracia no es mediada por la existencia de las elecciones. La democracia es mediada por la calidad de la competencia”, sostuvo. Prometió que “en Venezuela habrá elecciones”.

Añadió que las autoridades venezolanas han iniciado ya un proceso de diálogo político con sectores de la oposición. Este deberá conducir a un escenario en el que los distintos actores puedan competir.

Será el pueblo venezolano quien determine el momento adecuado

Rodríguez aseveró que será el pueblo venezolano quien determine el momento adecuado para esos comicios. Puntualizó que también las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso inclusivo y transparente.

En el tramo final de su discurso, Delcy Rodríguez dirigió un mensaje a la comunidad internacional y a los venezolanos que han abandonado el país. Aseguró que Venezuela está preparada para establecer relaciones internacionales basadas en el respeto y ha llamado especialmente a los jóvenes a volver a creer en el futuro nacional.

“Es el momento de reconstruir el país al que muchos desean volver. Queremos que sea un país al que quieran volver, y no solo un país al que quieran romper”, afrmó.

Anticipó de que la recuperación no será sencilla, sobre todo tras las pérdidas materiales y humanas causadas por los terremotos del pasado 24 de junio, pero ha situado aún así la reconstrucción de la identidad nacional entre las prioridades del proceso.

“Reconstruir nuestra alma nacional será nuestra prioridad”, remarcó, llamando a los venezolanos a avanzar unidos y a elegir la esperanza en medio del dolor.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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