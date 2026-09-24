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Preocupación por Reinaldo Sánchez: Expresidente de la ANFP fue hospitalizado y está en riesgo vital

El actual controlador de Santiago Wanderers fue internado de urgencia en una clínica, y en diálogo con 24 Horas, uno de sus hijos confirmó que se encuentra en riesgo vital con pronóstico reservado.

Leonardo Medina
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Preocupación por Reinaldo Sánchez: Expresidente de la ANFP fue hospitalizado y está en riesgo vital

Reinaldo Sánchez, controlador de Santiago Wanderers y expresidente de la ANFP, se encuentra internado en la Clínica Reñaca bajo estado de máxima gravedad.

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Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Radio Cooperativa
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