Detienen a tres inspectores municipales de Puente Alto por presuntas torturas a motociclista

Carabineros detuvo a tres inspectores municipales de Puente Alto, quienes serán formalizados por su presunta participación en un caso de torturas y secuestro ocurrido en julio.

Según informó el fiscal Sergio Ortega, de la Fiscalía Metropolitana Sur, la audiencia de control de detención y formalización se realizará este jueves 25 de septiembre, recogió Emol.

Los hechos investigados ocurrieron el 6 de julio en un servicentro Copec ubicado en avenida Concha y Toro con Domingo Tocornal, en Puente Alto.

De acuerdo con el persecutor, los inspectores habrían reducido violentamente a un motociclista que se encontraba en el lugar. Posteriormente, lo habrían esposado a un vehículo municipal para trasladarlo hasta un cuartel.

Fiscalía acusa agresiones durante el traslado

Una vez en el recinto municipal, la víctima habría sido agredida nuevamente por personal municipal. Además, según la Fiscalía, los funcionarios procedieron a detener al motociclista sin contar con facultades legales para hacerlo.

Posteriormente, el hombre habría sido abandonado en un sector de tomas de Puente Alto. Como consecuencia de los hechos, sufrió lesiones de carácter menos grave.

La investigación fue desarrollada junto con la SIP de la 20° Comisaría de Carabineros. Para ello, se revisaron declaraciones, cámaras de seguridad del servicentro y del municipio, además de registros de cámaras corporales.

Por estos antecedentes, los tres inspectores serán formalizados por torturas y secuestro. Asimismo, el Ministerio Público adelantó que solicitará la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados.

Municipio apartó a los funcionarios

Según los antecedentes del caso, los inspectores habían fiscalizado al motociclista porque presuntamente no contaba con la documentación del vehículo. Tras ello, la motocicleta habría sido enviada a corrales y el conductor trasladado a una comisaría en La Cisterna.

Luego de la denuncia, los funcionarios fueron detenidos por apremios ilegítimos, mientras avanzaba la investigación de la Fiscalía.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aseguró que el municipio denunció los hechos y entregó los antecedentes disponibles al Ministerio Público.

Además, el jefe comunal señaló que dos de los tres funcionarios son excarabineros o carabineros en retiro. Por ello, sostuvo que deberían haber conocido los procedimientos correspondientes.

Finalmente, Toledo indicó que los tres inspectores fueron apartados de sus funciones y se iniciaron los respectivos sumarios administrativos. Asimismo, aseguró que el municipio colaborará con la investigación.