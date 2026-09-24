De Grange: Aún no hay cálculo de cuánto bajará el TAG “pero estamos conversando”

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, abordó las negociaciones con las concesionarias para lograr una rebajar en el valor del TAG.



En conversación con Radio Infinita, De Grange reiteró que “en aquellas autopistas a las que les quedan pocos años, 5 años hacia futuro, hay mucho más margen para que a cambio de un plazo adicional se genere una reducción en el valor del peaje”.



“Esas son, coincidentemente, aquellas autopistas más antiguas, que les quedan menos años. Y también, como son las más antiguas, son las primeras que se hicieron. Son las que tienen mayor nivel de flujo y esas ocurren generalmente en Santiago”, indicó.

“Estamos conversando con ellas”

Añadió que la “Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur; son las más antiguas. Y estamos conversando con ellas”.



En el caso de las regiones, el secretario de Estado mencionó que “hay algunos casos en que los peajes son significativos. Hay algunos casos en que existe este margen, pero es importante respetar los contratos”.



Al ser consultado sobre cuánto podría bajar la tarifa en aquellas autopistas con las que se llegue a un acuerdo, De Grange dijo que “todavía no, estamos trabajando en eso. Depende de varios aspectos (…) el cálculo finalmente depende de varios aspectos”.



“Cuando reduces el peaje en una autopista urbana, por ejemplo en Santiago, es un activo que pertenece a los habitantes de Arica a Punta Arenas. Y le estás, entre comillas, reduciendo la riqueza y el patrimonio al país, incluyendo a esos habitantes. Por lo tanto, el cálculo tiene que ser con esa perspectiva de país”, precisó.

Plan Antievasión

En cuanto al Plan Antievasión en el transporte público, el biministro señaló que “la evasión para nosotros es una situación que es inaceptable. Y que ya lleva años, muchos años, en torno al 35% y 40%, por lo tanto, hay que hacerse cargo y tomar medida que no han sido impulsadas antes”.



En esa línea, explicó que esta medida “busca replicar el modelo que ha sido exitoso en el caso del Metro de Santiago, que son estos guardias tácticos de negro, se replica en el recorrido 107 que conecta Peñalolén con Huechuraba, un recorrido de 30 kilómetros, que además tiene bastante afluencia y una evasión importante. Esperamos que se traduzca en un aumento en el pago del recorrido, una reducción en la evasión y una mayor sensación de seguridad para los pasajeros”.



Agregó que “la evasión tiene una implicancia económica, que en términos de reducción de ingresos para el sistema puede ser entre 120-140 millones de dólares”.