Delegada de la RM tras la lluvia: “Todavía puede ser un peligro la activación de quebradas o también deslizamientos de tierra”

La delegada presidencial de la Región Metropolitana (RM), Constanza Martínez, informó que ahora que el sistema frontal está cerrando su paso por la capital, seguirán vigilando los sectores que quedaron con mayores daños y anunció que el foco se pondrá en las zonas rurales.



En conversación con Radio Cooperativa, Martínez dijo que hoy el foco está centrado en la “ruralidad”, asegurando que “todavía puede ser un peligro la activación de quebradas o también deslizamientos de tierra, incluso posterior al evento mismo”.



“En el fondo, la tierra queda distinta a cómo estaba antes del sistema frontal y, por lo tanto, eso vamos a seguir monitoreando durante toda esta jornada, lo mismo con la afectación de viviendas que puedan estar cerca de esos lugares”, explicó.



Martínez agregó que el sistema frontal es “bien intenso, muy excepcional y es probable que se empiecen a repetir cada vez más, producto de también toda la situación del cambio climático, que no es solamente una cuestión académica, sino que ya está teniendo efecto dentro de nuestra vida”.



Según dijo, se están evaluando “intervenciones estructurales que tiene que tener la ciudad, por ejemplo, estuvimos inaugurando de facto el Parque Inundable Víctor Jara, que viene a ser una solución definitiva para todo el sector del Zanjón de la Aguada. Además, se iniciaron obras en el Canal Santa Marta (Maipú), que esperamos tengan resultados en dos años”.



Estas obras responden a “inversiones estatales, que no tienen sólo un carácter de gobierno de turno, sino que de cómo somos capaces de ser más resilientes como ciudad, y en ese sentido yo creo que también hay desigualdades territoriales que hemos podido notar”.



Además destacó que hay espacios en la ciudad que “fueron construidos pero que no tuvieron una planificación urbana adecuada, por lo tanto, faltan conectores de agua lluvia, que hoy día mismo ya hay varios proyectos que están en tabla y tenemos que buscar mayor resiliencia a la ciudad para enfrentar los desafíos en los años que vienen”.