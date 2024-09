Delegado RM responde a emplazamiento de los alcaldes: “Aquí nadie está solo”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, respondió a los emplazamientos de alcaldes en cuyas comunas se han registrado muertes violentas por acción de bandas criminales.



Al respecto, los jefes comunales de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), y de San Bernardo, Christopher White (PS), han demandado mayor acción del Estado frente a la ola criminal que afecta a sus territorios, incluso este último ha demandado el envío de militares para controlar a los delincuentes.



“Genuinamente empatizo con los alcaldes porque están preocupados, están desesperados porque efectivamente ven en sus comunas situaciones de ese tipo y eso hace que formulen expresiones que dan cuenta de esa preocupación, pero que no necesariamente, para ser justos, se condicen exactamente con la realidad”, dijo Durán a Radio Universo.



“Hemos hecho un esfuerzo importante en materia no solo policial, sino que también en materia investigativa”, agregó Durán, quien además destacó que “una de las cosas que yo hice al asumir esta función, dada mi condición de exalcalde, es armar de inmediato un espacio de trabajo con los alcaldes, levantar información cualitativa de lo que ocurre en cada territorio”.



También planteo que “cuando en un barrio hay situaciones de conflicto y personas vinculadas al narcotráfico, lo que hay que hacer es identificar a esas personas, verificar el delito, generar elementos de prueba para que, a través de una instrucción de la Fiscalía, sean detenidos y sean puestos tras la reja”.



“No es solo tener la información e ir a buscarlo, es generar los elementos que permitan efectivamente desbaratar la banda”, subrayó la autoridad regional.



Asimismo, destacó la acción de las entidades encargadas de proteger a la ciudadanía cuando reciben denuncias de personas portando armas o haciendo uso de ellas en la vía pública, de modo de lograr su detención por flagrancia.



“He estado en La Pintana, me atrevería a decir que cuatro o cinco veces, en reuniones con las policías, en terreno, coordinando esfuerzos policiales, con el Fiscal Barros, en operativos, etc. En el caso de Puente Alto, estuve anoche hasta tarde en Bajos de Mena, trabajando precisamente en el abordaje de esta situación. En el caso de San Bernardo, estuve en comité policial (…) es decir, aquí nadie está solo”, sentenció.