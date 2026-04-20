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Quiénes son los tres detenidos por agresión a ministra Ximena Lincolao en Universidad Austral de Valdivia

Los detenidos son un estudiante de Bioquímica, otro de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y otra de Antropología. Esta última fue expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UACh en los años 2023 y 2024. La fiscal regional Tatiana Esquivel declaró que “estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas”.

Patricia Schüller Gamboa
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Quiénes son los tres detenidos por agresión a ministra Ximena Lincolao en Universidad Austral de Valdivia

La Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó que los tres universitarios detenidos en las últimas horas por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, enfrentarán cargos por atentado a la autoridad.

Los detenidos son un estudiante de Bioquímica, otro de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y otra de Antropología. Esta última fue expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UACh en los años 2023 y 2024.

La fiscal regional Tatiana Esquivel declaró que “estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas”.

“Como Ministerio Público, hemos actuado con celeridad para identificar a los responsables y seguiremos impulsando esta investigación con la máxima rigurosidad. Nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”, añadió.

Los tres pasarán a control y eventual formalización durante esta mañana, en el Juzgado de Garantía de Valdivia. Esto tras ser detenidos por la PDI imputados por la agresión que sufrió la ministra, el 8 de abril pasado, en la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia.

De acuerdo a las primeras informaciones, para las detenciones fueron clave los videos de la agresión.

En ese contexto, hay al menos dos registros en que es posible observar con cierta claridad los rasgos de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participando de la manifestación.

Tres estudiantes de la UACH fueron detenidos por agresión a ministra Lincolao en Valdivia
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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