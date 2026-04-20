Tres estudiantes de la UACH fueron detenidos por agresión a ministra Lincolao en Valdivia

La Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia detuvo a tres personas por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el 8 de abril pasado. El hecho ocurrió durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia.



Según informó T13, los detenidos son dos hombres y una mujer, estudiantes del campus donde ocurrieron los hechos. Además, la mujer es una exdirigente de la Federación de Estudiantes de la UACh de Valdivia.

Detenidos se encuentran en cuartel de la PDI de Valdivia

Los tres se encuentran en el cuartel de la PDI de Valdivia a disposición de la Fiscalía Regional de Los Ríos y a la espera de pasar a control y eventual formalización. El delito que se les imputa es el de atentado a la autoridad.

Fueron clave los videos de la agresión

De acuerdo a las primeras informaciones, para las detenciones fueron clave los videos de la agresión. De estos se extrajeron distintos fotogramas de aquellos minutos en que es posible ver rostros completos o parte de ellos.



Hay al menos dos registros en que es posible observar con cierta claridad los rasgos de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participando de la manifestación. La protesta fue contra los recortes de fondos para las becas de posgrado en el extranjero y el cobro de los morosos del Crédito con Aval del Estado



La ministra sufrió “empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes”, describe la querella presentada por el Ministerio de Seguridad. El Gobierno se querelló por atentado a la autoridad.