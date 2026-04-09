Lincolao detalla agresiones en la Universidad Austral:  Recibí “insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia”

Tras la agresión sufrida este miércoles en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, Región de Los Ríos, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, subrayó que los responsables deben enfrentar consecuencias académicas y sociales.



En entrevista con CNN Chile, la secretaria de Estado afirmó que “yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente. Y la agresión, la violencia, en cualquier parte, en cualquier institución es mala”.



Agregó que las sanciones deben ser coherentes con la respuesta adulta: “Creo que es muy importante que las consecuencias tienen una buena reacción si son consistentes con los adultos”.



Consultada sobre si los estudiantes involucrados en hechos violentos deberían perder derechos sociales, Lincolao fue categórica. “Sí, totalmente”. Explicó que “los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país de todo beneficio social”.



Respecto a la eventual expulsión de los agresores, señaló. “Yo creo en las consecuencias, si esas son las consecuencias que el cuerpo legislativo, el Poder Judicial y la ministra piensa que son”.



La ministra insistió en que la violencia no puede ser tolerada. “Si nosotros le damos buena atención a algo malo, estamos incentivando una actividad mala. Por eso los adultos en esto, en forma transversal, digan que esto no tiene ninguna excusa, no se debe hacer, pero no solamente porque yo soy ministra, sino porque es absolutamente inaceptable”.

“Me tiraron elementos duros en la cabeza”

Lincolao señaló que recibió “varios golpes en la cabeza, porque me tiraron elementos duros en la cabeza algunos y otros fueron botellas de agua y otras cosas”. Reveló que sufrió una lesión en el pie, relatando que “en el momento no lo sentí, hoy día más que nada, pero no es nada serio”, recogió Emol.

La secretaria de Estado aseguró que recibió “insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia, (lo cual es) bastante común para una persona como yo recibir”.

