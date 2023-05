Delgado sobre proceso de este domingo: “Aquí el Gobierno va a tener un castigo importante”

El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que el Gobierno “va a pagar costos importantes” durante las elecciones de consejeros constitucionales de este domingo.



Después de emitir su sufragio en Estación Central, el candidato al Consejo Constitucional aseguró que en Chile Vamos “creemos que vamos a tener una buena votación, por supuesto, aquí el Gobierno va a tener un castigo importante”.



“El tema está en ver cómo se configuran los quórum finales del Consejo, y ahí tendremos que ver cuáles son las fuerzas, finalmente quien predomina en este Consejo, cómo se manejan esos quórum, como se administra esa energía de mayoría”, agregó.



Luego reiteró que “el Gobierno, lamentablemente, va a pagar costos importantes. No solamente por la gestión, sino que también por no haber incentivado este proceso”.



El exsecretario de Estado afirmó que “mucha gente me dice ‘sabe que, yo estoy desinformada, pero me llama la atención que el Gobierno no haya hablado’. Y ahora, a la gente le está molestando esa situación”.



En esa línea, acusó que “el Gobierno por algo no habló, y no habló seguramente porque tenía temor a tener una derrota electoral. Lo importante es que la gente se acerque, que se pronuncie, no solamente por la coyuntura, por lo que está pasando hoy día en el país, sino que también pensando en las próximas décadas de Chile”.



Sobre el nuevo proceso constituyente, el aspirante a consejero aseguró que es “una segunda oportunidad para tener un texto mucho más razonable, que se haga cargo de la problemática y la coyuntura actual, pero también los desafíos futuros de Chile”.



“Uno puede entender que hay muchos motivos por los cuales la gente pueda excusarse, el tema está es que esta campaña fue marcada por el desconocimiento, la apatía o la fatiga respecto al tema constitucional. Y también, lamentablemente, por un gobierno silente”, lamentó.



Sin embargo, aseveró que “vamos a tener una buena participación a pesar del Gobierno, de que no se habló nada, no se hizo ningún tipo de campaña como la que sí se hizo el año pasado”.



La exautoridad insistió en que “cualquier elección siempre tiene un componente de evaluación hacia la gestión del Gobierno de turno. No digo que la gente sea la única ponderación que haga, pero siempre hay una evaluación y de eso hay que hacerse cargo, así como nosotros nos hicimos cargo también en un tren electoral bastante importante de distintas elecciones, desde primarias, municipales, constituyentes en su momento. Hoy día, el Gobierno de turno tiene que hacerse cargo que puede haber una evaluación, no creo que sea nada nuevo al respecto”.