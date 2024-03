Denisse Campos le pide disculpas a su hermana Daniella tras polémicos dichos: “Espero que no te hayas sentido mal”

La reconocida exmodelo y empresaria, Denisse Campos, protagonizó una polémica recientemente, tras realizar una serie de dichos en contra de su hermana gemela, Daniella Campos, declaraciones por las que decidió disculparse públicamente este miércoles.

Concretamente, Denisse comentó en un programa de Youtube que su hermana “no es una persona buena. Hay cosas que no puedo comentar en televisión, hay cosas que no se pueden decir”.

Además, expresó en torno a Daniella que “no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas. Creo que lo que tiene ella, es un poquito lo que se merece”, y a la vez, sorprendió al asegurar que “ella también quiso robarme a mi hijo”.

Bajo este contexto, y tras el revuelo que alcanzaron sus palabras, Denisse realizó una transmisión en vivo, en la que le pidió disculpas a la panelista de “Sígueme”.

“Este en vivo es para pedirle unas disculpas públicas a mi hermana Daniella Campos por algunos comentarios que han sido totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, y de una ordinariez terrible”, señaló, según consignó Radio Biobío.

Asimismo, añadió que “nosotras no estamos juntas, y, también, quería pedir estas disculpas porque están hablando de que quiso robarse a mi hijo y cosas por el estilo que corren una suerte ya de estupidez grande”.

“Espero que la Daniella acepte las disculpas porque esto no tiene mucho que ver; no tiene relación con nuestro alejamiento y tampoco tiene relación con ningún tipo de pelea que tengamos”, sostuvo.

También, subrayó que “nunca ha sido mi idea ni ofender ni hacer malos comentarios de otras personas, no soy de ese tipo de mujeres y quisiera que me entendieran. No es que nos hayamos reconciliado”.

“Que la Daniella reciba las disculpas como correspondan, no la veo, así que no podemos conversar este tema. Les mando un besito a todos, incluyéndola también, si tampoco se trata de agredir a las personas o inventar cosas que no son reales”, dijo.

Por último, concluyó mencionando que “disculpa, Daniellita, espero que no te hayas sentido mal, espero que ya tengas cuero de chancho”.