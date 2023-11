Denuncian que adulta mayor fue quemada con ácido en su cara en La Florida: mujer relató cómo ocurrió

Una grave denuncia se difundió durante este lunes, donde se indicaba que una adulta mayor habría sido quemada con ácido en la comuna de La Florida.

De acuerdo al registro, compartido por la cuenta de rescate de animales @kristmella, se escucha a la víctima con evidentes quemaduras en su cabeza relatar lo sucedido.

Según información de la adulta mayor, que además tiene pérdida de visión completa de uno de sus ojos y el otro en vías del mismo destino, habría sido atacada mientras se dirigía a comprar.

“Yo me doy vuelta porque me hablaron. Yo veo una rueda no más ahí. Me doy vuelta y me dicen ‘este regalito’ y pum (realiza gesto con la mano), me tiraron una cuestión como spray y yo me revolcaba en el suelo. Nadie me ayudó, no había en ese momento ninguna persona”, conto.

Además, desde la publicación señalaron que la adulta mayor ha sido víctima en varias ocasiones de ataque contra sus perros, que incluso terminaron muertos.

“En virtud de la situación, decidimos acudir al lugar en la comuna de La Florida. Encontramos a la abuelita, Nos contó detalles escabrosos, los perritos Los vecinos comenzaron a salir y al enterarse que estábamos ahí para ayudar, nos comenzaron a contar sus propias experiencias y RECALCAN que esto ocurre porque es una zona olvidada, no hay patrullajes, ni cuidados municipales“, señalaron.

“De pronto uno de los vecinos dice: “Vayan a ver a la abuelita quemada por unos drogadictos, le matan sus perros cada cierto tiempo”, agregaron.