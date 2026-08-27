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Desbordes: En el oficialismo “hay un desorden absoluto, no hay una coalición funcionando en regla”

El alcalde de Santiago, en conversación con Radio Pauta, dijo que “yo no le digo que la propuesta (reforma de seguridad) esté perfecta, que hay que aprobarla tal como está. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que no renuncien a algo que es básico”.

Patricia Schüller Gamboa
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Desbordes: En el oficialismo “hay un desorden absoluto, no hay una coalición funcionando en regla”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó las diferencias al interior del oficialismo ante la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno.

En conversación con Radio Pauta, Desbordes sostuvo que “las reformas se discuten, se aprueban, se rechazan. Y en el proceso se modifican, se van ajustando en un diálogo en el Congreso”.

Añadió que “de ahí a decir ‘vamos a votar en contra la idea de legislar’, es renunciar a la labor parlamentaria. Y luego decírselo al Presidente por prensa, me parece que no está bien”.

EL jefe comunal llamó a llevar la discusión al Congreso. “Yo no le digo que la propuesta esté perfecta, que hay que aprobarla tal como está. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que no renuncien a algo que es básico”, recalcó.

Y reiteró que “yo no estoy diciendo que aprueben como está ahora y que después se modifique. Yo estoy diciendo, analícenlo en el Congreso, debátanlo, modifíquenlo. Y aprueben algo que provoque un consenso lo más alto posible”.

“Tampoco veo esto de lo iliberal y todas estas discusiones de élite que se producen, porque bien de salón, probablemente más que de terreno, no escucha lo que es la realidad del desastre del Chile de hoy día”, afirmó.

Por otro lado, Desbordes apuntó a que en el oficialismo, “hay un desorden absoluto, no hay una coalición funcionando en regla”.

“Yo veo a Chile Vamos, a la centroderecha, más interesada, la mayoría, en pelearle el electorado a Republicanos que en hablarle al que ha sido el electorado histórico nuestro”, precisó la autoridad.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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