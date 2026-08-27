Aseguran que EEUU no quiere a Bachelet como secretaria general de la ONU por su cercanía con China

Un artículo publicado por el diario estadounidense, The Washington Post, reveló cómo el gobierno de Donald Trump se estaría involucrando en la elección del secretario general de la ONU.

Y en ese marco, el citado medio aseguró que, de acuerdo a sus fuentes, EEUU estaría en contra de la candidatura de Michelle Bachelet, a raíz de su cercanía con China.

A su vez, señalaron que los primeros sondeos informales dejaron en evidencia las diferencias que existen entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Dicha situación estaría impidiendo que un candidato destaque con claridad sobre otros.

Por ejemplo, también mencionaron que países como Rusia y Reino Unido no estarían a favor del argentino Rafael Grossi.

Liderazgo “en sintonía con sus planes”

“La administración Trump, que tiene derecho de veto en el Consejo, está trabajando intensamente para asegurar que el nuevo liderazgo esté en sintonía con sus planes de seguir recortando el presupuesto y la plantilla de la ONU”, indicaron.

A su vez, añadieron: “Más allá de las preocupaciones de larga data sobre la financiación, busca impulsar un cambio fundamental en todo el organismo mundial, en particular en la forma en que aborda los tres pilares de su carta —paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos— y el respeto al derecho internacional”.

En tanto, Brett D. Schaefer, investigador principal del American Enterprise Institute, planteó al mencionado diario que “se rumorea que el Reino Unido no ve con buenos ojos a Grossi debido a las tensiones que aún persisten entre Gran Bretaña y Argentina tras la Guerra de las Malvinas de 1982”.

“EEUU ya había manifestado su descontento con Bachelet por su supuesta cercanía con China”, sostuvo.

Asimismo, precisó que Rusia muestra poco entusiasmo con Grossi, frente a la “postura del OIEA respecto a su aliado Irán y su adversario Ucrania”.

Los expertos estiman que podrían pasar varios meses hasta que un candidato logre cierto consenso en el grupo. Incluso, opinan que ese nombre podría no estar entre los actuales aspirantes.

Cabe destacar que Bachelet, que cuenta con el apoyo de México y Brasil, no ha tenido buenos resultados en los primeros sondeos informales del Consejo de Seguridad.

Por un lado, quedó cuarta en una primera consulta realizada a finales de julio. Luego, el viernes de la semana pasada, bajó al séptimo lugar entre ocho candidatos.