Presidenta de México reafirma apoyo a Bachelet, pero advierte que “hay que ver las posibilidades que ella tiene”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Las declaraciones de Sheinbaum se producen tras el adverso resultado en la última votación informal.

Y es que el viernes pasado, en el segundo sondeo del Consejo de Seguridad, Bachelet quedó en el séptimo lugar entre ocho candidatos. Previamente, la otrora jefa de Estado había sido cuarta en la primera consulta, realizada a finales de julio.

Bajo ese contexto, la presidenta mexicana, que apoya la candidatura de Bachelet junto a Brasil, reiteró su respaldo a la exmandataria. Asimismo, confirmó que la otrora jefa de Estado pidió reunirse con ella.

“Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero pues sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas”, declaró en su conferencia de prensa matutina, según consignó Emol.

Además, defendió la trayectoria de Bachelet, quien entre 2018 y 2022 fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, sostuvo.

A su vez, enfatizó que “ante Naciones Unidas somos iguales. Es la igualdad entre naciones, entre Estados. Y ella lo representa”.

De igual forma, Sheinbaum admitió la incertidumbre sobre las opciones de Bachelet. “Hay que ver, pues, las posibilidades que ella tiene”, señaló.