Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para conocer cerca del Barrio Lastarria y Bellas Artes

El Barrio Lastarria y Bellas Artes concentra museos, parques, arquitectura patrimonial, tiendas, cafés y una amplia oferta gastronómica. Sin embargo, quienes buscan comer abundantemente después de recorrer este tradicional sector de Santiago también pueden encontrar alternativas de tenedor libre en el centro de la capital.

Si buscas qué hacer en Santiago, puedes comenzar la jornada recorriendo Lastarria, el Parque Forestal o el Museo Nacional de Bellas Artes y posteriormente continuar con un buffet. A continuación, conoce tres alternativas para complementar un paseo por este sector.

Qué hacer en Santiago: más de 100 preparaciones cerca de Bellas Artes

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda es la alternativa más cercana de esta selección para quienes recorren Bellas Artes y el Parque Forestal. El restaurante se encuentra a pocos minutos de la estación Metro Bellas Artes, por lo que puede incorporarse fácilmente a una jornada turística por el centro.

Uno de sus principales atractivos es la variedad. El tenedor libre reúne más de 100 preparaciones, entre las que se encuentran sushi, carnes, ceviches, mariscos, pizzas, ensaladas, platos calientes y postres.

Actualmente, el restaurante funciona de martes a domingo hasta las 21:00 horas, mientras que los lunes cierra a las 18:00. De esta manera, puede ser una alternativa para almorzar o comer durante la tarde después de recorrer el sector.

Qué hacer en Santiago: carnes ilimitadas para continuar recorriendo el centro

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Libertad 37, Santiago Centro.

Para quienes prefieren las carnes, Parrilla Libre Buenos Aires permite extender el panorama desde Lastarria y Bellas Artes hacia otros sectores del centro. Su modalidad contempla tres horas para disfrutar distintos cortes de carne y acompañamientos sin límites.

Entre las alternativas que forman parte de su propuesta se encuentran lomo vetado, lomo liso, vacío argentino, asado de tira y flat iron. También dispone de guarniciones, ensaladas, salsas y postres.

El restaurante funciona de martes a domingo y sus horarios cambian dependiendo de la jornada. Los viernes y sábados extiende la atención hasta las 22:00 horas, convirtiéndose en una alternativa para continuar el paseo durante la tarde.

Qué hacer en Santiago: un clásico del tenedor libre en Portugal

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es otra alternativa para quienes quieren extender su recorrido después de visitar Lastarria y Bellas Artes. El restaurante funciona como tenedor libre y su especialidad es la comida china, aunque su propuesta incorpora diferentes preparaciones dentro del buffet.

De lunes a sábado cuenta con servicio de almuerzo entre las 12:30 y las 16:30 horas. Posteriormente vuelve a abrir entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los domingos, en tanto, funciona hasta las 18:00.

Su horario nocturno permite considerarlo después de una tarde recorriendo el centro. Además, su ubicación en calle Portugal permite continuar el panorama hacia otros puntos tradicionales de Santiago.

Turismo y gastronomía en el centro de Santiago

Lastarria y Bellas Artes forman uno de los circuitos turísticos más reconocibles de la capital. El Museo Nacional de Bellas Artes, el Parque Forestal, el Centro Cultural Gabriela Mistral y las calles interiores de Lastarria permiten organizar una jornada completa sin abandonar el centro.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres agregar una comida abundante al recorrido, estos tres tenedores libres ofrecen alternativas diferentes. Puedes elegir entre un gran buffet de preparaciones variadas, una propuesta vegetariana o un clásico especializado en comida china.