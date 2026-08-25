Kast presenta a integrantes de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado

El Presidente José Antonio Kast encabezó el lanzamiento de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado. Instancia que tendrá como objetivo elaborar propuestas para modernizar y racionalizar la estructura del aparato estatal.



“El 1° de junio, en la Cuenta Pública, asumí un compromiso ante el Congreso Nacional, ante el país, para avanzar hacia esta Nueva Arquitectura del Estado. Y convocar esta comisión de expertos con un mandato preciso: proponer esta nueva estructura ministerial, revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones. Reasignar recursos, para luego enviar al Congreso Nacional las iniciativas legales que correspondan”, dijo el Mandatario.



Añadió que “ese compromiso tiene nombres, tiene integrantes y también tiene un plazo. Los números son conocidos. En las últimas décadas, Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos”.



“La pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en el tiempo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente. Un ordenamiento de fondo no se hace de a uno, ni se hace por decreto. Por eso lo que aquí se recoja se planteará en un proyecto de ley y se generará una discusión en el Parlamento de la República”, indicó.



Kast detalló que “la comisión está facultada para escuchar a las distintas asociaciones de funcionarios, a expertos y a quienes estime conveniente convocar. Quiero decir claramente que esta tarea es con los funcionarios públicos, no es en contra de los funcionarios públicos”.



“No vamos a anticipar ninguna cifra para que no quede ahí la discusión si se necesitan más o menos ministerios. Por lo tanto, no hay una cifra determinada y eso quedará al debate y a la discusión de la comisión”, indicó.



El Jefe de Estado destacó que “aquí hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay ex ministros y ex parlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado”.



Agregó que “no están aquí por una casualidad, están porque la reforma del Estado tiene que trascender a este gobierno, si no, no se sostiene. Los gobiernos en Chile duran cuatro años y, por lo tanto, la mirada tiene que ser de mediano y de largo plazo. En los últimos 30 años se han escrito buenos informes y hay un material ya preparado para servir de base al trabajo que realizarán los comisionados”.



La Comisión Nueva Arquitectura del Estado está integrada por:



-Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública.



-Nicolás Monckeberg, abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina.



-Gonzalo Blumel, director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia.



-Zarko Luksic, abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado.



-Beatriz Hevia, abogada y expresidenta del Consejo Constitucional.



-Juan Antonio Urzúa, abogado especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.



–Natalia González, abogada y presidenta del Consejo para la Transparencia.



–Natalia Piergentili, expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.



–Ernesto Silva, prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de FARO UDD, exdiputado y expresidente de la UDI.



–Osvaldo Andrade, abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados.



-Andrés Zaldívar, abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado.



-Adriana Delpiano, exministra de Defensa Nacional