Home Nacional "desde el sur, elizalde explicó motivos de la demora en la entrega..."

Desde el sur, Elizalde explicó motivos de la demora en la entrega de viviendas

El ministro del Interior dijo que “hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Desde el sur, Elizalde explicó motivos de la demora en la entrega de viviendas

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se trasladó hasta la comuna de Penco, para inspeccionar los avances en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la localidad de Lirquén en enero pasado y explicó los factores que han llevado a la demora en la entrega de viviendas de emergencia

“Hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación”, comentó el ministro.

Destacó que “la fabricación de las viviendas para su instalación” es un proceso que evidentemente toma su tiempo.

A eso sumó la calidad de los terrenos. “Hay terrenos donde se quemaron casas que no presentan las condiciones para la instalación de viviendas de emergencia. Vi dos ejemplos que son evidentes, pero hay más. Uno es que estaban en una ladera o un cerro, y otro, los departamentos que se quemaron”.

El ministro realizó la visita y dio explicaciones tras el mea culpa realizado esta jornada por el Presidente Gabriel Boric, quien reconoció “lentitud” en la instalación de viviendas de emergencia.

En su declaración en Mandatario aseguró que se le exigió al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) “que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”.

Al respecto, Elizalde afirmó que Senapred ya estaría “trabajando en la ampliación de proveedores para dar cuenta de la necesidad que tenemos en este momento”.

“Y algo que conversamos con el alcalde es que, podríamos decir, el encargo para la construcción se realiza con la mayor celeridad para que las casas vayan llegando conforme a los tiempos establecidos”, indicó.

Con ello, recordó que el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, proyectó que al 21 de julio se tendrían todas las viviendas de emergencia instaladas, Al respecto, Elizalde aseguró que “mucho antes de eso vamos a tener desplegado todo lo que es la habitabilidad transitoria”.

El ministro también destacó que el levantamiento de información ha sido rápido. “Si uno compara con situaciones de emergencia en años anteriores, la instalación y el levantamiento de información ha sido más rápido, pero eso no obsta que hay que trabajar incluso con mayor celeridad, dado el desafío que estamos enfrentando”.

Presidente Boric reconoce “cuello de botella” en viviendas de emergencia en la Región del Biobío
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Isla Santa Mar...

La Isla Santa María es uno de los lugares turísticos en Chile donde el aislamiento y el patrimonio histórico marcan la experiencia. Antes de visitarla, es clave considerar la conectividad marítima, las condiciones climáticas y la disponibilidad limitada de servicios en la isla.

Leer mas
Nacional
Kast vuelve a retrasar nombramientos de subsecretarios...

Desde la oficina del Presidente Electo (OPE), el timonel de Republicanos, Arturo Squella, fue consultado por La Tercera acerca de si este retraso proyecta una imagen de improvisación. Su respuesta fue categórica: “Todo lo contrario, nosotros creemos que un día más, un día menos, la verdad que da exactamente lo mismo, es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras que ya fueron nombrados y que todo Chile conoce”, indicó.

Leer mas
Nacional
Kast se reúne con Giorgia Meloni y concluye su gira po...

El Presidente electo y la primera ministra de Italia se comprometieron a ampliar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como el energético y en el ámbito regional latinoamericano.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/