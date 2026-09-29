Detienen a joven acusado de matar y enterrar a hombre desaparecido en playa de Cauquenes

Un hombre de 37 años fue encontrado muerto y enterrado ilegalmente en la playa de Tregualemu, en la comuna de Cauquenes. La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 20 de septiembre.

Se trata de Eduardo Norambuena Salgado, cuyos padres habían presentado una denuncia por presunta desgracia tras desconocer su paradero, recogió Emol.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Cauquenes. Las diligencias permitieron reconstruir las últimas horas de la víctima.

Según los antecedentes reunidos, Norambuena había realizado algunos negocios con un hombre días antes de su desaparición. Este sujeto fue detenido y quedó vinculado a la investigación por el homicidio.

Encontraron el cuerpo enterrado a dos metros de profundidad

Tras tomarle declaración y reunir nuevos antecedentes, los investigadores llegaron hasta la playa de Tregualemu.

En el lugar, los equipos especializados de la PDI realizaron excavaciones. Finalmente, encontraron el cuerpo de Eduardo Norambuena enterrado a unos dos metros de profundidad.

El fiscal Carlos Yáñez explicó que el imputado, de 23 años, habría atacado a la víctima con objetos contundentes.

“El imputado de 23 años utilizó objetos contundentes, golpeó a la víctima en múltiples ocasiones en el rostro y cráneo, provocándole la muerte. Posteriormente enterró el cadáver de la víctima en una playa”, señaló.

La comisaria Claudia Orellana, jefa de la Bicrim Cauquenes, confirmó la detención del sospechoso.

“Se materializó la detención de un hombre mayor de edad, por su vinculación directa en el homicidio de una víctima desaparecida desde el 20 de septiembre”, afirmó.

Imputado quedó en prisión preventiva

El principal acusado por el homicidio fue formalizado y quedó en prisión preventiva.

El imputado permanece a disposición del Juzgado de Garantía de Cauquenes, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.