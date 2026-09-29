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Crimen de carabinero en Lo Espejo: Poduje dice que se evalúa demolición de edificios a los que tildó como espacios “tomados por el narco”

El titular de Vivienda anunció que trabajará junto a la alcaldesa Javiera Reyes (PC) en una intervención del sector Las Dunas, donde fue asesinado el cabo segundo Cristopher Aguilera.

Patricia Schüller Gamboa
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Crimen de carabinero en Lo Espejo: Poduje dice que se evalúa demolición de edificios a los que tildó como espacios “tomados por el narco”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que trabajará junto a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), en una intervención del sector Las Dunas. En este punto el domingo fue asesinado el carabinero Cristopher Aguilera.  

Según consignó 24Horas, Poduje adelantó que una de las medidas que se evalúan es la demolición de edificios del sector. A los que calificó como espacios “tomados por el narco”.

El carabinero Cristopher Aguilera murió mientras realizaba un patrullaje a pie por la población Las Dunas. Fue abordado por el ciudadano venezolano Brayan Farías Díaz, quien le disparó en el rostro.

Tras el crimen, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional. Además, el Ministerio de Vivienda anunció una serie de medidas para intervenir el sector donde ocurrió el ataque.

“Este es un lugar que está absolutamente capturado por la droga”

“Este es un lugar que está absolutamente capturado por la droga. Y de hecho, en los edificios que están acá a la izquierda, está la población Las Dunas. Es uno de los sectores más complejos, y donde nos ha pedido la alcaldesa de Lo Espejo, con la que vamos a hacer un trabajo en conjunto, que podamos hacer una intervención para poder demoler los edificios que están tomados por el narco, que son un espacio central de la población y que tiene atemorizados, aterrorizados al resto de los vecinos”, afirmó Poduje, consignó 24Horas.

El ministro anunció la construcción de un memorial en homenaje al carabinero asesinado en la población.

“Junto con darle un gran abrazo a toda la familia de Carabineros, decirle a los vecinos de la comuna de Lo Espejo que estamos trabajando en este proyecto y que lo que ocurrió con nuestro mártir institucional refleja la realidad que viven cientos de miles de chilenos. Sectores que han sido abandonados y donde están básicamente a merced de estos delincuentes”, concluyó.

Quién era Christopher Aguilera, el carabinero asesinado tras procedimiento en Lo Espejo
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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