Cancillería entrega nota de protesta a embajador de Israel tras tenso cruce con Carmen Hertz por Bachelet

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por sus recientes dichos.



De acuerdo a la Cancillería, esta medida responde a las “recientes declaraciones públicas que representan una intromisión en asuntos internos del país”.



Desde la cartera no han entregado mayores detalles sobre cuáles fueron los dichos del embajador. Sin embargo, la decisión se da a conocer luego de la polémica entre Lewi y la exdiputada Carmen Hertz.



Tras la fallida candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el embajador compartió, en su cuenta de X, fotografías de la exmandataria junto a diferentes figuras del mundo político como Fidel Castro, Nicolás Maduro, Raúl Castro, entre otros. La publicación estaba acompañada de la frase “lo que nace del pecado, termina fracasando”.



Ante estas declaraciones, la exdiputada Hertz sostuvo: “Impropio y vergonzoso que un Embajador pretender denostar a Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos, un cargo protocolar significa relaciones con todos los estados, conoce la convención de Viena, Embajador?”.



Lewi respondió: “¡La conozco bien! ¡Esto es un asunto internacional! Basta de victimización y tapar bocas”, lo que fue cuestionado por Hertz, quien señaló “qué pretende con lo de ‘victimización’. Usted hizo alusiones groseras a nuestra presidenta y si conoce también la convención de Viena, sabrá que no entra en sus ámbitos meterse en asuntos internos del país”.



Finalmente, el embajador expresó: “No me vas a callar! Basta”.