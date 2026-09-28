Home Nacional "cancillería entrega nota de protesta a embajador de israel tras t..."

Cancillería entrega nota de protesta a embajador de Israel tras tenso cruce con Carmen Hertz por Bachelet

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, esta medida responde a las “recientes declaraciones públicas que representan una intromisión en asuntos internos del país”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Cancillería entrega nota de protesta a embajador de Israel tras tenso cruce con Carmen Hertz por Bachelet

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por sus recientes dichos.

De acuerdo a la Cancillería, esta medida responde a las “recientes declaraciones públicas que representan una intromisión en asuntos internos del país”.

Desde la cartera no han entregado mayores detalles sobre cuáles fueron los dichos del embajador. Sin embargo, la decisión se da a conocer luego de la polémica entre Lewi y la exdiputada Carmen Hertz.

Tras la fallida candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el embajador compartió, en su cuenta de X, fotografías de la exmandataria junto a diferentes figuras del mundo político como Fidel Castro, Nicolás Maduro, Raúl Castro, entre otros. La publicación estaba acompañada de la frase “lo que nace del pecado, termina fracasando”.

Ante estas declaraciones, la exdiputada Hertz sostuvo: “Impropio y vergonzoso que un Embajador pretender denostar a Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos, un cargo protocolar significa relaciones con todos los estados, conoce la convención de Viena, Embajador?”.

Lewi respondió: “¡La conozco bien! ¡Esto es un asunto internacional! Basta de victimización y tapar bocas”, lo que fue cuestionado por Hertz, quien señaló “qué pretende con lo de ‘victimización’. Usted hizo alusiones groseras a nuestra presidenta y si conoce también la convención de Viena, sabrá que no entra en sus ámbitos meterse en asuntos internos del país”.

Finalmente, el embajador expresó: “No me vas a callar! Basta”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes...

Sushi y pizza en un mismo buffet: conoce tres tenedores libres de Santiago donde puedes disfrutar ambas preparaciones y mucho más.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Concepción: dónde encontrar las mejores h...

Helados artesanales, sabores frutales y diversas preparaciones para compartir forman parte de las alternativas que ofrecen estas distintas heladerías de Concepción.

Leer mas
Nacional
Ocho detenidos por encerrona a camión repartidor de me...

Cuando se disponía a ingresar al Mall Plaza Sur, el conductor del vehículo de carga fue interceptado por seis sujetos se movilizaban a bordo de un vehículo Kia Carens de color gris y un automóvil Chevrolet de color azul. Los delincuentes intimidaron al conductor con armas blancas, obligándolo a descender del camión y posteriormente a abordar el automóvil Chevrolet. La víctima fue trasladada y abandonada en la ribera del río Maipo, a la altura de Camino Padre Hurtado.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/