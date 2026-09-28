Qué hacer en Santiago: conoce los mejores panoramas para disfrutar esta primavera

La llegada de la primavera trae nuevas actividades y panoramas para disfrutar, por lo que, durante las próximas semanas, la Región Metropolitana contará con una programación que reúne ferias, talleres, encuentros culturales, actividades al aire libre y festivales de música.

Entre las alternativas para quienes buscan qué hacer en Santiago durante esta temporada se encuentran panoramas dedicados a los libros y la ilustración hasta talleres deportivos, actividades recreativas y encuentros musicales.

Qué hacer en Santiago: panoramas culturales y actividades para disfrutar en primavera

La Primavera del Libro

Dirección: Estación Mapocho, Santiago, Región Metropolitana.

La Primavera del Libro celebrará su 15ª edición los días 9, 10 y 11 de octubre. El encuentro tendrá una programación gratuita dedicada a los libros, las editoriales y sus autores y autoras.

La jornada reunirá a más de 200 editoriales nacionales e internacionales y contará con más de 100 actividades, entre lanzamientos, conversatorios, encuentros con escritores, firmas de libros, talleres, cuentacuentos y música en vivo.

El evento se realizará entre las 11:00 y las 21:00 horas en la Estación Mapocho, ubicada a pasos del Metro Puente Cal y Canto. La entrada es liberada y debe descargarse previamente a través de Ticketplus.

Panoramas primaverales en Providencia

Dirección: Distintos espacios de la comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, la primavera también trae una variada programación cultural a Providencia, con actividades para distintos públicos y en diferentes espacios de la comuna. La cartelera incluye propuestas relacionadas con el arte, la literatura, la música, el teatro y otras actividades recreativas.

Entre los panoramas se encuentran actividades de ProviKids, exposiciones, encuentros en las bibliotecas de la comuna, presentaciones de libros, espectáculos de baile y talleres. También hay alternativas como clases de acuarela y actividades de ajedrez.

Los panoramas también contemplan actividades en bibliotecas y otros espacios públicos de Providencia.

Talleres de primavera en Pueblito de Las Vizcachas

Dirección: Pueblito de Las Vizcachas, Puente Alto, Región Metropolitana.

El Pueblito de Las Vizcachas cuenta con una programación de talleres gratuitos para disfrutar al aire libre. Las actividades incluyen alternativas deportivas, recreativas y relacionadas con el cuidado del medioambiente.

Entre las opciones disponibles se encuentran clases de zumba, yoga, tai chi y entrenamiento funcional, además de talleres verdes. Las actividades no requieren inscripción previa, por lo que los visitantes pueden participar durante su visita al parque.

Qué hacer en Santiago: festivales y actividades para compartir al aire libre

Feria Ghiblimania

Dirección: Casa de los Diez, Santa Rosa 179, Santiago, Región Metropolitana.

Entre los panoramas para esta primavera también estará la Feria Ghiblimania, un encuentro inspirado en el universo de Studio Ghibli que se realizará los días 3 y 4 de octubre.

La actividad reunirá ilustración, arte y emprendimientos, además de puntos fotográficos, cosplayers, concursos, actividades para niños y stands de venta. El programa también contempla una presentación de música sinfónica instrumental inspirada en las películas de Studio Ghibli. La feria funcionará entre las 12:00 y las 19:00 horas y tendrá entrada liberada.

Semillas Fest 2026

Dirección: Plaza Semillas, Calle Río Maipo con El Cerro, Renca, Región Metropolitana.

La música y la cultura también tendrán espacio entre los panoramas de primavera con una nueva edición de Semillas Fest. Si buscas qué hacer en Santiago, el festival celebrará su séptima versión el sábado 10 de octubre, desde las 12:00 horas, con una jornada gratuita en la comuna de Renca.

El evento contará con presentaciones en vivo de artistas y bandas como Capibarrap, Brujo Nativo, Ru Ge, Consuelo Libertad, Yerbagatera, Antunewen, Rassporrow, Chino de la Villa, Purosjiles, Curioso Farneman y Warensigarró. Además, la entrada será gratuita y la jornada se desarrollará el sábado 10 de octubre en la Plaza Semillas.