Tensa interpelación a canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara

A las 15:18 horas de este lunes se inició en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. La primera a un canciller en la historia de este mecanismo creado en 2005. Y la primera de este Gobierno.

El canciller estuvo acompañado en la sesión por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, y sus pares de la Segpres, José García Ruminot, Defensa, Fernando Barros y de Energía, Ximena Rincón.



El diputado socialista Nelson Venegas fue el encargado de formular las preguntas.

En la primera pregunta se le pide explicar al ministro en qué consiste la “Doctrina Donroe”.

El canciller partió señalando que “aprovecho esta instancia para reconocer el trabajo del ministerio a mi cargo y de sus funcionarios”, tanto en Chile como en el extranjero. Pidió que “enfrentemos esta discusión con el respeto que nuestra patria requiere y con la máxima prudencia”. Indicó que hoy los “escuchan otros gobiernos (…) exponer ciertos asuntos de política exterior podría perjudicar a Chile”, por lo que mantendrá en reserva asuntos que pueden afectar el interés de Chile, consignó Emol.

“El Chile se respeta la independencia política y soberanía” de Chile, remarcó señalando que ningún embajador define lo que hace Chile, ante la insistencia del diputado Venegas sobre dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

“Mientras yo sea canciller la soberanía de Chile está defendida con toda nuestra fuerza”

“Mientras yo sea canciller la soberanía de Chile está defendida con toda nuestra fuerza”, enfatizó más adelante el canciller.

Pérez Mackenna sostuvo que se le han hecho llamados de atención al embajador Judd y se le ha aclarado la posición de Chile, cada vez que sea necesario.

“Nuestra doctrina es pro Chile, estamos preocupados en lo nuestro y ningún estado nos podrá imponer una política” ajena, respondió el canciller. Añadió que el embajador ya recibió una nota de protesta de Chile y se le han hecho observaciones verbales además. Indicó “las políticas públicas de Chile Señor diputado, las define Chile. Las decisiones geopolíticas y económicas se toman siempre en función del interés nacional”.



Pérez Mackenna sostuvo que se le han hecho llamados de atención al embajador Judd y se le ha aclarado la posición de Chile, cada vez que sea necesario.

“Nuestra doctrina es pro Chile, estamos preocupados en lo nuestro y ningún estado nos podrá imponer una política” ajena, respondió el canciller. Añadió que el embajador ya recibió una nota de protesta de Chile y se le han hecho observaciones verbales además. Indicó “las políticas públicas de Chile Señor diputado, las define Chile. Las decisiones geopolíticas y económicas se toman siempre en función del interés nacional”.

El diputado Venegas preguntó por las designaciones de embajadores en estos meses e incluso por el comportamiento de algunos diplomáticos como Gonzalo Uriarte, embajador de Chile en Argentina, Gabriel Zaliasnik, embajador de Chile en Israel y a Andrés Ergas, embajador de Chile en Estados Unidos.



El canciller sostuvo: “Las personas están en sus cargos, mientras tengan la confianza del Presidente de la República”.

Salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados

Venegas criticó la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados. Pérez Mackenna sostuvo que en muchas ocasiones tenían que salir a aclarar su diferencia con ciertos temas que ellos planteaban. A la vez que indicó que se creó además en otro contexto, el cual no aplica actualmente a la realidad global, consignó Emol.



“En toda esta interpelación usted a contestado lo que ha querido”, subrayó Venegas, añadiendo que no debíamos salirnos del movimiento antes mencionado.

“¿Por qué no renuncio? Porque usted no es el Presidente de la República”

A las 16:19, cuando se cumplía una hora de interpelación, Venegas emplazó al ministro por su falta de conocimiento en materia internacional:

“Ministro, sea honesto con usted mismo y con el país. Usted no tiene conocimiento relevante en política ni en geopolítica. Déjele el puesto a alguien más calificado”.

El canciller respondió: “¿Por qué no renuncio? Porque usted no es el Presidente de la República”.