Conocido rostro tendría allanado su regreso a “Detrás del Muro” junto a Kike Morandé

Willy Sabor estaría cada vez más cerca de regresar a Detrás del Muro, luego de confirmarse que no continuará en Canal 13 ni será parte del nuevo elenco de “Alfombra Roja”.

El comediante y locutor radial sería una de las figuras que podría sumarse al estelar humorístico de Mega. Su eventual llegada no resulta sorpresiva, considerando su cercanía con Kike Morandé, recogió La Hora.

Cabe recordar que Willy Sabor fue parte de “Hay que Decirlo” y anteriormente trabajó junto a Morandé en Morandé con Compañía, uno de los espacios de humor más recordados de la televisión chilena.

La foto que encendió los rumores

La principal señal sobre su posible regreso surgió desde las propias redes sociales de Willy Sabor.

El comunicador publicó una fotografía junto a Kike Morandé, en la que ambos aparecen con el logo de “Detrás del Muro” de fondo.

La imagen llamó rápidamente la atención de sus seguidores. Además, el mensaje que acompañó la publicación aumentó las especulaciones.

“Ya es tiempo de volver a casa con Papá. Ejaleeee”, escribió Willy Sabor junto a la fotografía.

De esta manera, la publicación fue interpretada como una señal de su posible regreso al programa de Mega. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente su incorporación al elenco.