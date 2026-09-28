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VIDEO: Lula defiende prohibición de apuestas en Brasil y apunta a una posible injerencia extranjera en las elecciones
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea durante un mitin realizado este sábado en Sao Paulo. El mandatario calificó las apuestas como una “desgracia para los pobres” y sostuvo que contribuyen al endeudamiento de las personas.