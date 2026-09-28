Polémica en Rumania por presunta injerencia de EEUU en la caída de primer ministro 

Revuelo causó en Rumania un reciente reportaje, que apunta a las filtraciones de una supuesta injerencia de EEUU en la destitución del primer ministro del país europeo, Ilie Bolojan.

Según consignó Emol, varios medios locales reaccionaron a las informaciones de la supuesta influencia del gobierno de Donald Trump en el proceso que derivó en la caída de Bolojan. Este último fue destituido en mayo pasado, a través de una moción de censura.

En concreto, un reportaje del diario estadounidense, Wall Street Journal, involucra a la embajadora de EEUU en Atenas, Kimberly Guilfoyle.

De acuerdo al citado medio, Guilfoyle habría alardeado de esta presunta injerencia, durante una conversación con el ministro griego de Energía. A su vez, habría insinuado que podrían hacer lo mismo en Grecia.

“Podemos hacerle esto a cualquier país que queramos”, fue la cita publicada de la embajadora.

El reportaje indica que la diplomática tuvo reuniones secretas con dirigentes del Partido Socialdemócrata Rumano (PSD). Esto habría ocurrido antes de que la colectividad impulsara junto al ultraderechista y prorruso AUR la moción de censura.

Lo anterior, supuestamente por la negativa de Bolojan a aceptar un costoso acuerdo para importar gas estadounidense.

El PDS responde

Desde el PDS reconocieron la existencia de estos encuentros, según Wall Street Journal. Sin embargo, descartaron que sus decisiones tengan relación con los intereses de la Casa Blanca en Rumania.

El declaraciones obtenidas por el portal Digi24, el PSD expresó: “Las conversaciones con la embajadora de EEUU en Grecia versaron sobre aspectos relacionados con el ‘Corredor Vertigal de Gas’, una ruta energética en la que Rumanía puede desempeñar un papel de tránsito importante (…). Los demás aspectos mencionados son meras invenciones y no formaron parte de la conversación”.

En tanto, el presidente del partido, Sorin Grindeanu, declaró a la prensa que “Ilie Bolojan no fue derrocado por los estadounidenses, ni por el monstruo del lago Ness, ni por Bigfoot. Fue derrocado por el 88% de los rumanos (según sondeos) que afirmaron que el país iba por mal camino y que él gobernaba mal”.