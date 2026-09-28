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Cuerpo de carabinero asesinado en Lo Espejo llega a la Parroquia San Ramón, en Providencia

Christopher Andrés Aguilera Fernández murió anoche tras ser baleado en un procedimiento policial. En el lugar resultó abatido un delincuente de nacionalidad venezolana, con situación irregular, que se enfrentó a disparos con los efectivos. El Cuerpo de Generales de Carabineros en Retiro manifestó su “más profundo dolor e indignación” por el homicidio del funcionario y sostuvo que el crimen “ataca la autoridad legítima del Estado” y “quebranta el orden democrático”.

Patricia Schüller Gamboa
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Cuerpo de carabinero asesinado en Lo Espejo llega a la Parroquia San Ramón, en Providencia

La tarde de este lunes llegaron hasta la Parroquia San Ramón, en Providencia, los restos del cabo segundo de Carabineros, Christopher Andrés Aguilera Fernández. El funcionario policial murió anoche tras ser baleado durante un procedimiento policial en Lo Espejo.

En el lugar resultó abatido un delincuente de nacionalidad venezolana, con situación irregular, que se enfrentó a disparos con los efectivos.

Los hechos ocurrieron a las 16:30 horas en la población Las Dunas, en una fiscalización en la que el cabo segundo recibió un impacto de proyectil en la cabeza. Fue trasladado a la Clínica Las Condes donde falleció. Tenía 30 años y un hijo de nueve meses. Se convirtió en el mártir 1.263 de la institución.

Cuerpo de Generales de Carabineros en Retiro

El Cuerpo de Generales de Carabineros en Retiro manifestó su “más profundo dolor e indignación” por el homicidio del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Fernández, y sostuvo que el crimen “ataca la autoridad legítima del Estado” y “quebranta el orden democrático”.

En una declaración pública, los generales en retiro expresaron “su más profundo dolor e indignación” por lo ocurrido al uniformado de 30 años que “entregó su vida mientras cumplía una fiscalización preventiva, velando por la seguridad y tranquilidad de sus compatriotas”.

“Este crimen no enluta solamente a Carabineros: enluta y hiere profundamente a toda la sociedad chilena. Cuando se asesina a un carabinero en el cumplimiento de su deber, se ataca la autoridad legítima del Estado, se quebranta el orden democrático y se agrede a cada ciudadano que aspira a vivir en paz y bajo el amparo de la ley”, señalaron los exuniformados.

Y agregaron que “Chile no puede acostumbrase ni permanecer indiferente ante la muerte de quienes arriesgan diariamente su vida para protegernos. Es hora de cerrar filas, condenar sin ambigüedades la violencia criminal y brindar a Carabineros el respaldo efectivo que exige el cumplimiento de su misión”.

En el texto los exgenerales, además de entregar sus condolencias a la institución y familia por el nuevo mártir, aseguraron que el sacrificio del cabo segundo Aguilera “permanecerá como testimonio de valor, vocación de servicio y amor a la Patria”.

Gobierno anuncia duelo de tres días por muerte de carabinero Christopher Aguilera
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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