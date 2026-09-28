Qué hacer en Concepción: dónde encontrar las mejores heladerías de la ciudad

En Concepción existen distintas heladerías que ofrecen propuestas artesanales, sabores tradicionales y combinaciones que incorporan frutas, chocolates, galletas y otros ingredientes.

Para quienes buscan qué hacer en Concepción, estas opciones permiten probar diferentes preparaciones, desde helados para disfrutar al paso hasta copas, milkshakes y formatos para compartir.

Qué hacer en Concepción: heladerías con sabores y preparaciones para todos los gustos

Sweet Cream

Dirección: Orompello 563, Concepción, BioBío.

Sweet Cream ofrece helados artesanales con distintas alternativas para combinar y personalizar. Entre sus opciones se encuentran preparaciones con frutas y yogur, además de alternativas veganas.

El local también cuenta con vasos comestibles, una opción diferente para acompañar el helado. A esto se suman distintos toppings que permiten agregar ingredientes y darle un toque personalizado a cada preparación. Dentro de su oferta también destacan las alternativas frutales, como el mango en diferentes sabores.

Bohmoz&Co

Dirección: Serrano 76, 4070324 Concepción, BioBío.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Concepción y disfrutar de un helado es Bohmoz&Co, cafetería, heladería y panadería.

La propuesta también incluye distintas preparaciones a base de helado. Entre ellas está el milkshake o affogato. Además de su oferta de helados, Bohmoz&Co cuenta con una carta de cafés, jugos, productos de pastelería y otras preparaciones para acompañar la visita.

Qué hacer en Concepción: opciones de helados para disfrutar al paso o compartir

Café Rometsch

1)Dirección: Barros Arana 685, Concepción, BioBío.

2)Dirección: Castellón 539, Concepción, BioBío.

3)Dirección: El Venado 560, San Pedro de la Paz, BioBío.

Entre sus alternativas se encuentran los helados al paso y las copas de helado, que permiten combinar distintos sabores en una preparación para disfrutar en el lugar. También cuentan con casatas de 900 ml, una opción pensada para llevar y compartir.

La propuesta de Rometsch se complementa con preparaciones como el affogato y otros productos de su tradicional cafetería. Además de su local frente a la Plaza de la Independencia, la marca cuenta con presencia en San Pedro de la Paz y una cafetería ubicada en el séptimo piso de la Torre Paris, donde también es posible encontrar copas de helado.

El Perdón Helados

Dirección: Cochrane 729, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar sabores diferentes, El Perdón Helados cuenta con una amplia variedad de alternativas. Su propuesta incluye helados artesanales en formato individual con opciones que combinan distintos ingredientes y preparaciones.

Entre los sabores disponibles se encuentran alternativas como Reese’s, Cream Maracuyá, Torta Amor, Banana Mix, M&M Flurry, Nutella Choc, Menta Chocolate y Oreo Cream. También hay opciones como Harina Tostada, Manjar Chips, Cookie Crunch, Vainilla Brownie, Tiramisú, Maní con Miel, Prestigio, Frambuesa y Mango Cream.

La carta también contempla sabores para quienes buscan alternativas específicas, como Oreo Cream sin lactosa. Además, hay preparaciones que mezclan sabores frutales con otros ingredientes, como el Mango Cream, mientras que opciones como Salted Caramel combinan caramelo salado, maní y salsa de caramelo.