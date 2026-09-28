Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes comer sushi y pizza en la misma visita

Si buscas qué hacer en Santiago y no quieres elegir entre sushi y pizza, existen algunos tenedores libres donde puedes disfrutar ambas preparaciones durante una misma visita. Así, es posible comenzar con rolls y continuar con una porción de pizza, sin tener que cambiar de restaurante.

La combinación también puede ser una alternativa para grupos donde cada persona tiene gustos diferentes. Mientras algunos prefieren sushi, otros pueden optar por pizzas, carnes, comida china u otras preparaciones disponibles en los buffets.

Qué hacer en Santiago: sushi, pizza y más de 150 preparaciones

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda es uno de los tenedores libres con mayor variedad de preparaciones en Santiago. Su buffet reúne más de 150 opciones, por lo que permite combinar diferentes tipos de comida durante una misma visita.

Entre las alternativas disponibles se encuentran sushi y pizzas, además de mariscos, carnes, ceviches, platos calientes, ensaladas y postres. De esta manera, quienes quieran mezclar ambas preparaciones pueden comenzar con algunos rolls y después probar las pizzas disponibles.

El restaurante funciona de lunes a domingo. De martes a domingo atiende entre las 12:00 y las 21:00 horas, mientras que los lunes funciona hasta las 18:00 horas.

La dirección es Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro, a pocos minutos del sector de Bellas Artes.

Qué hacer en Santiago: sushi, pizzas y comida china

China Imperial

Dirección: Avenida Concha y Toro 2984, Puente Alto.

Otra alternativa para combinar sushi y pizza durante una misma salida es China Imperial. Este restaurante funciona bajo la modalidad de tenedor libre y reúne preparaciones de distintas cocinas.

Su oferta incluye comida china, sushi, pizzas y gastronomía peruana, además de carnes, mariscos, ceviches, ensaladas y postres. Esto permite que una misma visita pueda comenzar con preparaciones de inspiración asiática y continuar con pizza u otras alternativas del buffet.

El local está ubicado en Avenida Concha y Toro 2984, Puente Alto, cerca del sector de la estación Protectora de la Infancia.

Actualmente, sus horarios registrados son de lunes a jueves entre las 13:00 y las 23:00 horas. Los viernes y sábados funciona hasta la medianoche, mientras que los domingos atiende entre las 13:00 y las 21:00 horas.

La propuesta puede resultar especialmente práctica para grupos, ya que no todos tienen que elegir el mismo tipo de comida. Mientras algunos pueden concentrarse en el sushi, otros pueden recorrer las estaciones de pizzas, carnes o comida china.

Qué hacer en Santiago: pizza, sushi y comida rápida sin límites

Street Food

Dirección: Halcón 584, Maipú.

Para quienes buscan una alternativa más informal, Street Food ofrece un tenedor libre que combina pizzas con distintas preparaciones de sushi, además de otros clásicos de la comida rápida.

Dentro de su propuesta aparecen pizzas, sushi rolls, sushi burgers, sushipletos, hand rolls, hamburguesas, completos, churrascos, lomitos, papas fritas y waffles. Por eso, es una opción diferente a los grandes buffets internacionales.

La gracia de este local está precisamente en poder mezclar preparaciones que normalmente se encuentran en restaurantes diferentes. Una persona puede optar por pizza, mientras otra prueba sushi o alguna de las otras alternativas disponibles.

El restaurante se encuentra en Halcón 584, Maipú, y actualmente mantiene una carta que incluye tanto pizzas como distintas preparaciones de sushi.

Sushi y pizza en una misma salida

Los tenedores libres permiten resolver uno de los problemas habituales al salir a comer en grupo: no todos tienen que querer lo mismo.

En estos tres locales es posible encontrar pizza y sushi dentro de propuestas diferentes. Ok Panda apuesta por un buffet internacional de gran variedad; China Imperial combina estas preparaciones con comida china, peruana y otras alternativas; mientras Street Food lleva la mezcla hacia una propuesta más cercana a la comida rápida.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago y tienes antojo de sushi y pizza al mismo tiempo, estas alternativas permiten probar ambos durante una sola visita.