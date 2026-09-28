Quién era Christopher Aguilera, el carabinero asesinado tras procedimiento en Lo Espejo

Carabineros confirmó la noche de este domingo el fallecimiento del cabo segundo, Christopher Andrés Aguilera Hernández, que fue herido en la tarde en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. En el lugar resultó abatido un delincuente de nacionalidad venezolana que se enfrentó a disparos con los efectivos.



Los hechos ocurrieron a las 16:30 horas en la población Las Dunas, en una fiscalización en la que el cabo segundo recibió un impacto de proyectil en la cabeza. Fue trasladado a la Clínica Las Condes donde falleció. Tenía 30 años y un hijo de nueve meses. Se convirtió en el mártir 1.263 de la institución.



El último reporte sobre su estado de salud había sido entregado por el médico de la clínica, Pablo Aguilera. “Ingresa herido con un traumatismo encéfalo-craneano por arma de fuego en condiciones de extrema gravedad”. Añadió que “el paciente fue manejado en el servicio de urgencias por todo un equipo multidisciplinario de especialistas, neurocirugía, urgenciólogos, logrando cierta estabilidad”.



“Sin embargo, sus lesiones son de carácter muy grave y de pronóstico reservado”, cerró el médico antes de verificarse su fallecimiento.

Arma del delincuente abatido tenía “un cargador extendido”

El fiscal Juan Cheuquiante confirmó que el arma que portaba el sujeto abatido “tiene un cargador extendido. Eso da cuenta de la capacidad de poder de fuego que tenía este sujeto al momento de disparar a los carabineros“. El antisocial disparó una ráfaga contra los funcionarios.



El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reiteró, en la clínica, que “cuando se ataca a un carabinero no se ataca sólo a la institución. No solamente al Estado de Chile. Sino que a todo el pueblo de Chile.



“Esto lo único que hace es venir a reforzar el trabajo que estamos haciendo de dar mayor apoyo a las policías en términos materiales. En términos de apoyo jurídico, leyes, en términos de procedimiento y apoyo y respaldo”, añadió.



El general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, informó que “tenemos un equipo multidisciplinario que se está desplegando para poder lograr la detención de todos los delincuentes”.



Monrás enfatizó que “los vamos a encontrar, en algún minuto los equipos tanto del OS9 como del OS7 van a llegar a dar con ellos”.

Velatón en el frontis de la 42° Comisaría de Radiopatrullas

Según informó Radio Biobío, durante toda la madrugada se realizó una velatón en el frontis de la 42° Comisaría de Radiopatrullas, tras la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera.

A Aguilera, de 30 años, le sobreviven su pareja civil y su hijo de tan solo nueve meses.

El nuevo mártir de la institución uniformada llevaba cerca de dos años formando parte de la 42° Comisaría de Radiopatrullas, la misma unidad donde durante esta madrugada sus compañeros y vecinos se reunieron para recordarlo.

Diariamente cumplía labores operativas y preventivas como las que realizaba durante la tarde de este domingo.