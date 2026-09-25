Estudio Ipsos ubica a docentes entre profesiones con mayor confianza

El más reciente “Índice de Confiabilidad” de la Consultora Ipsos, correspondiente a septiembre de 2026, ubicó a las y los profesores entre las tres profesiones de mayor confianza en la ciudadanía con un 60%. Posicionándose justo detrás de los científicos (61%) y superando a los médicos (53%).



El presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, destacó este resultado. Señaló que “las y los docentes tenemos altísimos niveles de confianza en relación con otras profesiones y, especialmente, respecto a los personeros de actividades políticas”.



Detalló que “tenemos un 60% de nivel de confianza de la gente. Los científicos registran un 61% y los médicos un 53%. Somos los tres más altos en la confianza que el ciudadano y ciudadana de Chile tiene respecto de los profesores y profesoras. Está prácticamente igualada con los científicos y es un poco superior a la de los médicos”.

Aguilar: “Nosotros estamos cercanos a la gente”

Aguilar indicó que le “parece que esto es una ratificación de lo que siempre hemos dicho, nosotros estamos cercanos a la gente, al pueblo. La ciudadanía nos confía a sus hijos, confía en nuestra palabra y en lo que estamos haciendo dentro de las escuelas, a pesar de los muchos problemas y de las campañas de desprestigio”.



El dirigente evidenció que “justamente quienes encabezan estas campañas de desprestigio tienen los más altos niveles de desconfianza. Los políticos registran un 72% de desconfianza versus el 60% de confianza de los profesores. Los ministros de Estado anotan un 62% de desconfianza; influencers, un 58%; jueces, un 58%; sacerdotes y clérigos, un 54%; y periodistas, un 49% de desconfianza”.



Para Aguilar “esto muestra que el profesorado tiene un alto respaldo en la ciudadanía. Me parece una excelente noticia. Tenemos que estar orgullosos y eso también nos entrega una gran responsabilidad respecto a lo que hacemos. Nuestra voz se escucha y es respetada por la ciudadanía chilena”.