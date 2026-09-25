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Qué hacer en Concepción: lugares para practicar trekking en la ciudad y sus alrededores

Conoce cuatro alternativas para practicar trekking en Concepción y sus alrededores, con recorridos entre bosques, cerros, senderos costeros y playas.

Natalia Hess
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Qué hacer en Concepción: lugares para practicar trekking en la ciudad y sus alrededores

Si estás descubriendo qué hacer en Concepción, la ciudad y sus alrededores cuentan con distintos senderos que permiten recorrer bosques nativos, subir cerros y conocer sectores de la costa.

Las rutas presentan diferentes extensiones y características. Algunas se desarrollan completamente entre vegetación y caminos de tierra, mientras que otras terminan junto al mar. Así, es posible encontrar opciones para realizar una caminata y disfrutar de distintos paisajes de la zona.

Qué hacer en Concepción: recorre rutas de trekking entre cerros y bosques

Cerro Caracol

Si quieres practicar trekking sin alejarte demasiado de la ciudad, el Cerro Caracol cuenta con una ruta que conecta distintos sectores de los cerros de Concepción.

El recorrido comienza en el Parque Ecuador y continúa hacia el Mirador Alemán, para luego seguir por senderos en dirección a las Canteras de Lonco y el Cerro Manquimávida. La ruta completa alcanza aproximadamente 16 kilómetros y presenta un desnivel positivo cercano a los 500 metros.

Durante el trayecto es posible encontrar vegetación nativa e introducida, además de distintos paisajes de la zona. El Cerro Caracol también cuenta con otros senderos para realizar caminatas de menor extensión, por lo que es un punto habitual para actividades como trekking, running y ciclismo.

Parque Nacional Nonguén

El Parque Nacional Nonguén es una alternativa para practicar trekking rodeado de bosque nativo y cursos de agua, a pocos kilómetros del centro de Concepción. El área protegida comprende sectores de las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui, y conserva uno de los últimos remanentes importantes del bosque caducifolio de la zona.

Durante el recorrido es posible encontrar especies de flora nativa como robles, peumos, lingues, copihue, avellanos y canelos. El parque también es hábitat de especies como el pudú, monito del monte y distintas aves. Para la visita se recomienda utilizar calzado adecuado, mantenerse dentro de los senderos habilitados y considerar que no existe señal de telefonía celular en el interior.

@fefe.lv

panoramas en conce sin auto, esta es tu señal para ir al Parque Nacional Nonguen en micro. Si hay que caminar harto pero vale la pena #hiking #fotografia #concepcion #datos #panorama

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Qué hacer en Concepción: conoce rutas de trekking que llegan hasta la playa

Playa Ramuntcho

Entre bosques y senderos costeros se encuentra la Playa Ramuntcho, uno de los destinos que puedes considerar si buscas qué hacer en Concepción y quieres combinar una caminata con un panorama al aire libre. La playa está ubicada en la Península de Hualpén, dentro del Santuario de la Naturaleza.

Para llegar, una de las alternativas es realizar un sendero desde Caleta Lenga, que bordea la costa durante aproximadamente 3 kilómetros. El recorrido es de dificultad fácil, aunque incluye algunos tramos con pendientes antes de llegar a la playa.

@grace_ciclorutera

Sigue la secuencia de Bloguera🤣 hasta que a muchos les guste mi contenido jejeje 🔥 📍Playa Ramuncho, ubicada en la península de Hualpen, Concepción. Increíble ruta para realizar un Trekking bordeando la costa 🥰 #playaramuncho #ramuncho #comollegaraplayaramuncho #conce #concepcion #hualpen #lenga #playashermosasdechile #playasviralesdechile #playaslibres #viajera #graceciclorutera #grace

♬ sonido original – Grace_Ciclorutera

Lirquén – Punta de Parra

Otra alternativa para practicar trekking cerca de Concepción es realizar el recorrido que une Lirquén con Playa El Túnel, una ruta costera que combina senderos, bosque y paisajes junto al mar. El trayecto aprovecha parte del antiguo trazado ferroviario y permite avanzar por distintos sectores de la costa.

El recorrido hasta Playa El Túnel alcanza aproximadamente 5,5 kilómetros de ida y está considerado de dificultad fácil. Uno de sus principales atractivos es el antiguo túnel ferroviario que se debe atravesar antes de llegar a la playa. 

@diegojoaquin

Pt. 7 | Lirquén – Punta de Parra 🏝️ Un lujo de lugar ✨

♬ sonido original – Diego Joaquín
Source Texto: La Nación / Foto: Tripadvisor
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