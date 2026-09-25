Pavez por declaración de Boric y Bachelet: “No nos parece que usen la política exterior de Chile para poder representar o atacar al Gobierno”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió a la declaración conjunta emitida por los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet. Estos expresaron reparos sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y solicitaron revisar la integración a la instancia internacional.

Según consignó 24Horas, Pavez criticó la vía pública utilizada por los exmandatarios y enfatizó la conducción constitucional de las relaciones internacionales.

“Respetamos las opiniones legítimas, pero no nos parece que los presidentes usen la política exterior de Chile para poder representar o atacar al Gobierno. En una materia que es muy importante para todos los chilenos, que es mejorar la persecución del crimen organizado”, remarcó.

“Las relaciones entre los expresidentes en nuestro país son ejemplares”

“Las relaciones entre los expresidentes en nuestro país son ejemplares, son parte de nuestra tradición democrática y no se hacen por la prensa. Hay una forma en que los presidentes tienen permanentemente comunicación en múltiples aspectos”, agregó.

Pavez recalcó que la conducción de la política exterior corresponde al Presidente de la República, en el marco de la Constitución y las leyes, y que las diferencias deben abordarse teniendo presente el objetivo de fortalecer la seguridad de los chilenos: “No implica, no ha implicado y no implicará cesión de soberanía alguna“, señaló Pavez.

Respecto al alcance del organismo, la autoridad aclaró la naturaleza jurídica de la alianza. “Como ya se sabe, no es un tratado internacional, es un acuerdo voluntario que suscribe más de 15 países en el continente para perseguir el crimen organizado”, explicó, descartando cualquier riesgo a la autonomía estratégica del país.

Asimismo, Pavez fue enfático en desestimar un impacto en el territorio nacional. “La incorporación de nuestro país a esta coordinación internacional no implica, no ha implicado y no implicará cesión de soberanía alguna, puesto que nuestro país, y en especial nuestro Gobierno, saben perfectamente cómo se hace la defensa de la soberanía”, aseguró.

Por último, el subsecretario defendió la relevancia del trabajo multinacional para enfrentar a las bandas trasnacionales, señalando que “lo único que debilita la soberanía es la acción sostenida del crimen organizado” y cuestionó las reticencias políticas frente a mecanismos de seguridad multilateral.