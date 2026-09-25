Qué hacer en Santiago: conoce los panoramas y actividades culturales para disfrutar durante el mes de octubre

Durante el mes de octubre, la Región Metropolitana contará con una variada programación de actividades culturales para disfrutar. Entre las alternativas hay exposiciones, ferias, festivales, música, literatura y encuentros dedicados a distintas expresiones artísticas.

Además, quienes buscan qué hacer en Santiago y tienen interés por la cultura japonesa podrán encontrar eventos inspirados en sus tradiciones, arte y cultura pop.

Qué hacer en Santiago: disfruta estos panoramas culturales durante octubre

Tiempo de sombreros: Historia, industria y oficio en Chile

Dirección: Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

El Museo Histórico Nacional presentará “Tiempos de sombreros (1920-1969) – Colección Museo Histórico Nacional”, una exposición que aborda la importancia de este accesorio en la vida social y cultural de Chile durante el siglo XX.

La inauguración de las vitrinas será el 3 de octubre, con una jornada que incluirá charlas sobre los sombreros femeninos, la industria sombrerera y la elaboración de piezas con fibras vegetales de la zona central de Chile.

Durante los días siguientes también se realizarán talleres, charlas y otras actividades, además de la exposición de las piezas de la Colección Textil y Vestuario del museo.

La Primavera del Libro

Dirección: Estación Mapocho, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante octubre, la Primavera del Libro celebrará su 15ª edición los días 9, 10 y 11 de octubre, con una programación gratuita dedicada a los libros, las editoriales y sus autores.

El encuentro reunirá a más de 200 editoriales nacionales e internacionales y contará con más de 100 actividades, entre lanzamientos, conversatorios, firmas de libros, talleres, cuentacuentos y música en vivo. La actividad se realizará entre las 11:00 y las 21:00 horas, con entrada liberada. Para asistir es necesario descargar previamente la entrada a través de Ticketplus.

Día de la Música Chilena

Dirección: Plaza de la Constitución, Santiago, Región Metropolitana.

Una de las actividades del Día de la Música Chilena llegará hasta el centro de la capital con el proyecto Piano Rural, que se realizará el próximo 2 de octubre.

La iniciativa contempla la instalación de 52 pianos, donde niños y jóvenes de la Región de O’Higgins interpretarán un repertorio principalmente de música nacional.

La actividad forma parte de la programación del Día de la Música Chilena, celebración que se realiza cada 4 de octubre en homenaje al natalicio de Violeta Parra y este año, además, tendrá como figura destacada a Cecilia Pantoja.

Qué hacer en Santiago: participa en ferias y festivales culturales durante el mes de octubre

Festival Ciudadano UNE

Dirección: Plaza Central del GAM, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante octubre, el Festival Ciudadano UNE reunirá este sábado 3 de octubre a 33 organizaciones en una jornada gratuita y abierta a personas de todas las edades.

Durante la actividad habrá presentaciones musicales, talleres y distintas experiencias para participar. Entre ellas se encuentran un taller de collage comunitario, un taller para crear títeres con materiales reciclados, una exposición de fotografías submarinas y la presentación de Cristóbal Briceño y el Coro Ciudadano Ochagavía.

Feria Malqueridas: Encuentros para la Reinserción

Dirección: Centro Cultural La Moneda, Santiago, Región Metropolitana.

La tercera edición de la Feria Malqueridas se realizará los días 10 y 11 de octubre en el Centro Cultural La Moneda, con una programación gratuita enfocada en la reinserción social a través del cine, la cultura y el encuentro ciudadano.

El evento reunirá más de 30 stands de emprendimientos, organizaciones sociales y proyectos vinculados a personas que estuvieron o están actualmente privadas de libertad. Además, contará con un ciclo de cine, presentaciones literarias, charlas y actividades participativas.

SAFA, Semana del Arte de Santiago

Dirección: Distintos espacios culturales, museos y galerías de Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante octubre, SAFA, la primera Semana del Arte de Santiago, se realizará entre el 6 y el 11 de octubre con una programación gratuita dedicada a las artes visuales.

Durante seis días, el festival invitará a recorrer la ciudad a través de 10 circuitos culturales, que conectarán museos, centros culturales, galerías de arte, espacios emergentes, talleres de artistas y lugares públicos. La programación contempla exposiciones, recorridos, performances y otras actividades. Algunas son de acceso gratuito, mientras que otras requieren inscripción previa o cuentan con cupos limitados.

Cultura japonesa: conoce las ferias y eventos que tendrá Santiago en octubre

AI Yazawa Fest

Dirección: Círculo Español, Alameda 1550, Santiago, Región Metropolitana.

Si te interesa la cultura japonesa, el AI Yazawa Fest Vol. 04, tendrá una edición especial inspirada en el universo de la ilustradora y mangaka Ai Yazawa.

El evento se realizará el sábado 17 de octubre, entre las 12:00 y las 20:00 horas, y reunirá moda, arte, música y distintos elementos de los animes Nana y Paradise Kiss. La jornada contará con música en vivo, stands de emprendimientos, desfiles de alt fashion, concursos y otras actividades.

La entrada general tiene un valor de $3.000 y las entradas estarán disponibles a través de Passline y en la tienda Hey Nana.

La Japanese Feria

Dirección: Frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Parque Forestal, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante octubre, La Japanese Feria regresará al Parque Forestal con una nueva edición los días 10 y 11 de octubre.

El encuentro se realizará entre las 10:00 y las 18:00 horas, en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo, a pasos del Metro Bellas Artes. La jornada contará con expositores de ilustración, diseño, artesanía, accesorios, papelería y productos inspirados en la cultura pop y japonesa. Además, la feria tendrá bailes y distintas actividades para disfrutar durante el fin de semana, junto con la participación de emprendimientos y artistas.

Masuku Matsuri

Dirección: Parque Balmaceda, Providencia, Región Metropolitana.

Masuku Matsuri celebrará su cuarta edición los días 3 y 4 de octubre, en el Parque Balmaceda, a la salida del Metro Salvador.

El festival estará dedicado a las máscaras y contará con una zona de máscaras japonesas, trajes tradicionales, un espacio para fotografías, ilustradores, stands de vestuario y accesorios, además de talleres de máscaras y una zona de juegos, haciendo alusión a la cultura japonesa.

La programación también contempla foodtrucks, dibujo libre, talleres, junto con otras actividades que serán anunciadas próximamente.