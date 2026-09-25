Home Nacional "ataque incendiario: sujetos queman camioneta en collipulli..."

Ataque incendiario: Sujetos queman camioneta en Collipulli

De acuerdo a información preliminar, dos individuos, que se movilizaban en una camioneta, habrían intimidado a dos trabajadores de una empresa de seguridad. Los obligaron a descender del vehículo en el que se transportaban para luego prenderle fuego.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ataque incendiario: Sujetos queman camioneta en Collipulli

Un nuevo ataque incendiario se registró en la comuna de Collipulli, en La Araucanía,  donde desconocidos incendiaron una camioneta en el sector Camino Curaco.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este viernes en la Ruta 49 km 44. Al lugar llegó personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, quienes verificaron lo ocurrido y comprobaron que el vehículo continuaba en combustión.

De acuerdo a información preliminar, dos individuos, que se movilizaban en una camioneta, habrían intimidado a dos trabajadores de una empresa de seguridad. Los obligaron a descender del vehículo en el que se transportaban para luego prenderle fuego.

Personal de Carabineros continúa realizando diligencias para aclarar con lo sucedido y dar con los responsables del ataque incendiario.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Pavez por declaración de Boric y Bachelet: “No nos par...

El subsecretario del Interior remarcó que la conducción de la política exterior corresponde al Presidente de la República, en el marco de la Constitución y las leyes, y que las diferencias deben abordarse teniendo presente el objetivo de fortalecer la seguridad de los chilenos: “No implica, no ha implicado y no implicará cesión de soberanía alguna”, señaló.

Leer mas
Nacional
Sismo de mediana intensidad se registra en la zona cen...

De acuerdo al Centro de Sismología de la Universidad de Chile, la magnitud del sismo fue de 5,1. El epicentro habría estado ubicado a 33 km de Navidad, en la Región de O’Higgins.

Leer mas
Internacional
Volkswagen y Audi retiran casi tres millones de vehícu...

En el caso de ambas marcas, los autos tendrán que pasar por el taller para sustituir el tornillo de la dirección por uno más resistente a la corrosión.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
20
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/