Sismo de mediana intensidad se registra en la zona central del país

Un temblor se registró durante la tarde de este viernes en la Región de O’Higgins.

De acuerdo al Centro de Sismología de la Universidad de Chile, la magnitud del sismo fue de 5,1 Richter.

El epicentro habría estado ubicado a 33 km de Navidad, consignó T13.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el temblor se sintió en cuatro regiones de Chile, alcanzando su mayor intensidad en la comuna de La Estrella, en la provincia de Cardenal Caro, consignó Cooperativa.

Región de Valparaíso

Valparaíso : IV

: IV Quilpué: III

Región Metropolitana

Curacaví : III

: III Quilicura : III

: III Peñalolén : III

: III Puente Alto : II

: II San Bernardo: II

Región de O’Higgins

La Estrella : V

: V Pichilemu : IV

: IV Litueche : IV

: IV Marchihue : IV

: IV Navidad : IV

: IV Paredonos : IV

: IV Lolol : IV

: IV Placilla : IV

: IV Santa Cruz : IV

: IV Las Cabras : III

: III Rengo : III

: III San Fernando : III

: III Rancagua : II

: II Requínoa: II

Región del Maule