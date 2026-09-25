La Florida tendrá masivo desafío Zumba vs. Axé: más de 10 mil personas junto a Rodrigo Díaz y Thiago Cunha

Una entretenida actividad se realizará el próximo domingo 4 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, escenario del evento “Zumba vs. Axé”. Está organizado por el municipio y la corporación de Deportes de la comuna.



Para dar vida a la actividad con sus mejores exponentes, la jornada deportiva y musical será liderada por los reconocidos bailarines Rodrigo Díaz y Thiago Cunha. A las 10 horas en punto darán inicio al particular desafío.

“Queremos invitar a toda la familia a sumarse a esta tremenda jornada”

Sobre el evento, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, comentó que “queremos invitar a toda la familia a sumarse a esta tremenda jornada de deporte, música y alegría al ritmo del Axé y la Zumba. Aquí no importa si sabes o no sabes bailar.

Lo importante es venir con ganas de disfrutar y dejarlo todo en la pista. En La Florida apostamos por fortalecer los espacios deportivos, la actividad física y los eventos que nos permitan reunir a toda la familia en un ambiente sano y seguro”.

Actividad gratuita para los vecinos

Tal como otros eventos organizados por la Municipalidad de La Florida, la actividad será completamente gratuita para los vecinos. Antes de llegar al Estadio Bicentenario, tendrán que cumplir con una inscripción online. Ya está disponible en el Instagram @deporteslaflorida.



Para quienes estén interesados en sumarse a la jornada deportiva y musical, desde la corporación, su director ejecutivo, Patricio Zarricueta, indicó que “a la fecha ya hay más de 12 mil inscritos, la respuesta ha sido muy positiva, y esperamos tener un lleno total”.



“Las puertas se abren el día domingo 4 a las 08:30 horas, parten las activaciones a las 09:00 horas, y a las 10:00 de la mañana parte el evento como tal. Además de Rodrigo y Thiago contaremos con la presencia de nuestros profesores habituales. Para quienes vengan además, tendremos 400 estacionamientos disponibles”, detalló.