Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para una cena larga con amigos

Juntarse a cenar con amigos puede ser más entretenido cuando nadie tiene que conformarse con un solo plato. Los tenedores libres permiten probar distintas preparaciones, repetir las favoritas y compartir una comida más extensa alrededor de la mesa.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres organizar una salida nocturna con amigos, existen restaurantes que mantienen atención durante la noche y ofrecen buffets con propuestas diferentes. Estas son tres alternativas para convertir la cena en un panorama.

Qué hacer en Santiago: una cena con sabores peruanos hasta la medianoche

Somos Perú Buffet

Dirección: Avenida Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet es una alternativa para organizar una cena grupal sin tener que limitarse a una preparación. Su propuesta está centrada en la gastronomía peruana y reúne diferentes platos para recorrer durante la visita.

El buffet incluye alternativas como ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos criollos, acompañamientos y postres. Esto permite que cada integrante del grupo pueda elegir preparaciones diferentes y volver por aquellas que más le gustaron.

Además, el restaurante funciona hasta la medianoche de lunes a sábado, mientras que los domingos atiende hasta las 23:00 horas. Somos Perú Buffet

El horario permite organizar una cena sin necesidad de llegar demasiado temprano. También entrega margen para conversar y compartir después de la comida, especialmente durante las jornadas de mayor funcionamiento nocturno.

Qué hacer en Santiago: buffet con sushi, carnes y comida peruana

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Olivo Limón ofrece una propuesta que puede funcionar especialmente bien para grupos de amigos con gustos diferentes. Su buffet reúne ceviches, sushi, carnes, platos peruanos, pastas, ensaladas y postres.

La variedad permite que cada persona arme su propia combinación. Un integrante del grupo puede comenzar con sushi o ceviche, mientras otro puede optar por carnes o platos calientes.

El restaurante atiende hasta las 23:00 horas de lunes a sábado, por lo que también permite programar una cena después de las 20:00 horas. Los domingos funciona hasta las 19:00. Olivo Limón

La amplitud de la oferta es uno de sus principales atractivos para una salida grupal. En lugar de ponerse de acuerdo en un solo tipo de comida, cada persona puede recorrer el buffet y escoger según sus preferencias.

Qué hacer en Santiago: una alternativa para una cena informal entre amigos

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es una alternativa para quienes buscan un tenedor libre de noche en Santiago Centro. El restaurante ofrece una amplia variedad de preparaciones dentro de su buffet, lo que permite que los integrantes de un grupo puedan probar diferentes platos durante la cena.

El local combina distintas alternativas de comida asiática e internacional. La modalidad de buffet permite repetir durante la visita y cambiar de preparación entre una ronda y otra.

Los viernes y sábados cuenta con servicio de cena entre las 20:00 y las 23:00 horas. De lunes a jueves también mantiene una jornada nocturna con el mismo horario. Panda Junior

Su ubicación en Santiago Centro también facilita organizar una salida que continúe después de la cena. Es una alternativa especialmente práctica para grupos que buscan una comida informal y con distintas opciones en un mismo lugar.

Tres opciones para convertir la cena en un panorama

Una cena con amigos no necesariamente tiene que ser rápida. El formato de tenedor libre permite transformar la comida en una actividad más larga, especialmente cuando cada persona quiere probar preparaciones diferentes.

Somos Perú apuesta por la gastronomía peruana y mantiene atención hasta la medianoche. Olivo Limón ofrece una propuesta más amplia, con sushi, carnes y preparaciones peruanas. Panda Junior, en tanto, funciona durante la noche en Santiago Centro y ofrece una alternativa de buffet para compartir.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres organizar una cena larga con amigos, estos tres restaurantes permiten combinar conversación, variedad gastronómica y la posibilidad de repetir los platos favoritos durante la visita.